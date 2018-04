La vita di Mario Rigoni Stern narrata da Mendicino sabato al Mese del Libro Alpago

Mario Martone al Bif st 2018 : "Il mio Leopardi come Pasolini - vitale e disincantato" : Il cinema era ben presente, nel senso che proiettavamo super8 o diapositive durante gli spettacoli, praticamente era un cinema senza macchina da presa, stavamo creando un linguaggio nuovo. Poi però ...

Biscotti - intuito e fantasia. La dolce vita di "sciur Mario" : Osservava, annusava, soppesava, assaggiava. Fino a poco tempo fa. Quando ancora girava per "casa sua", la fabbrica di Cosio Valtellino. Per tutti era solo e semplicemente il "sciur Mario", il signor Mario, qualcosa di più di un compagno di lavoro, perché quel lavoro lui l'aveva appiccicato addosso come la farina. L'aveva cominciato a creare, o, meglio ad impastare, con le proprie mani. Quando, ragazzino, Mario Galbusera aveva iniziato con il ...

Italia : addio a Mario Galbusera - una vita per i biscotti

Luigi Mario Favoloso : età - altezza e peso. La vita privata e le curiosità sul fidanzato di Nina Moric : Attuale fidanzato di Nina Moric, Luigi Favoloso è pronto per una nuova avventura. Il giovane, classe 1988, è titolare di una ditta di import/export di tessuti e nel tempo libero fa anche il modello. Proprio questa sua passione per la moda e le sfilate lo lega a Nina, che ha conosciuto a Milano nel 2014 e non ha più abbandonato. Fatta eccezione di qualche ospitata nei salotti pomeridiani, e di svariate discussioni social, non lo abbiamo ...

«La mia vita da adepta della setta macrobiotica di Mario Pianesi» : Wanda Secondino racconta per la prima volta com'era la vita nel Movimento Un Punto Macrobiotico: «Vivevamo isolati dal resto del mondo. Dovevamo portare gonne lunghe, mai aderenti, maglie accollate, non bisognava truccarsi, portare tacchi, tingersi i capelli. Le donne erano incoraggiate a dedicarsi solo ai figli»

«La mia vita da adepta della setta macrobiotica di Mario Pianesi» : Il senso di colpa. Più della fame, delle regole, del non parlare più con nessuno, del vedere sempre le stesse facce che fanno sempre gli stessi discorsi, della sensazione di aver perso qualcosa, là fuori, – forse la vita? – e del bisogno di scacciarla subito quella sensazione, è stato il senso di colpa a corrodere Wanda – Miranda- Secondino, 55 anni, una delle prime seguaci del Movimento Un Punto Macrobiotico di Mario Pianesi. ...

Guillermo Mariotto moglie e figli : la vita privata dello stilista : Guillermo Mariotto ha moglie e figli? È sposato? Fidanzato? La vita privata dello stilista è parecchio ricercata dagli appassionati di gossip, c'è davvero tanta curiosità su cosa accade in campo sentimentale nella vita del giudice di Ballando con le stelle. C'è chi lo ama e chi lo odia, ma il suo modo originale e simpatico di dare giudizi e voti ai concorrenti del programma di Milly Carlucci fa sì che un po' tutti si interessino di cosa succede ...

Guillermo Mariotto : età - (fidanzato?) - vita privata. Chi è : la moda - l’arrivo in televisione e il successo del giudice-stilista di Ballando con le stelle : I fan di ”Ballando con le stelle” possono stare tranquilli: nella giuria ritroveranno anche Guillermo Mariotto, lo stilista venezuelano, da tempo naturalizzato italiano. Nato a Caracas nel 1966, la madre è venezuelana mentre il padre italiano, ma da moltissimi anni però vive a Roma. Mariotto si è laureato alla California College of Arts and Craft di San Francisco dove si era trasferito per imparare e conoscere meglio ...

Tennis - Marion Bartoli giocherà a Monterrey : “Torno in campo dopo aver rischiato la vita” : Marion Bartoli tornerà a giocare dopo aver rischiato la vita a causa di una malattia che due anni fa le aveva distrutto il sistema immunitario. La francese era dimagrita arrivando a pesare 41kg contro i 70 del suo peso forma. La Tennista è rimasta aggrappata alla vita proprio grazie al Tennis come ha più volte dichiarato, ora è pronta per calcare nuovamente i campi e scrivere una pagina di storia. La 33enne ha ricevuto una wild card per ...

Mario Biondi a Leggo - da Sanremo ai 2 concerti-evento nei palasport : 'Sono innamorato della vita. Pino Daniele? Un grande maestro' : di Emiliana Costa ROMA - 'Non ho mai seguito strategie discografiche. Il mio fil rouge è sempre stata la musica. Mi chiamavano scheggia impazzita e dicevano che cantando in inglese non avrei fatto ...

