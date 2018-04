La ' Terra dei fuochi' non insegna nulla | incendio di rifiuti | due denunce

Ambiente - Greenpeace : nel MediTerraneo livelli di microplastiche paragonabili a quelli dei vortici di plastica del Pacifico : Nelle acque marine superficiali italiane si riscontra un’enorme e diffusa presenza di microplastiche comparabile ai livelli presenti nei vortici oceanici del nord Pacifico, con i picchi più alti rilevati nelle acque di Portici (Napoli) ma anche in aree marine protette come le Isole Tremiti (Foggia). Sono questi alcuni dei risultati principali diffusi oggi dall’Istituto di Scienze Marine del CNR di Genova (ISMAR), dall’Università ...

Giornata della Terra : “La salvaguardia delle risorse naturali significa rispetto dei popoli che abitano questo pianeta” : “Quest’anno il tema della Giornata mondiale della Terra è la lotta all’inquinamento da plastica, che affligge in particolare i nostri mari al punto che nel 2050 si stima che gli oceani potrebbero contenere più tonnellate di plastica che di pesci. È stato questo uno dei temi trattati nel dicembre scorso all’Assemblea ambientale Onu a Nairobi, dove oltre 200 Paesi si sono impegnati a mettere in campo una serie di azioni per ...

Giornata della Terra : il Parco dell’Aspromonte “merita di stare nel network dei geositi di rilevanza internazionale” : “Nell’Earth Day, la Giornata mondiale per la Tutela dell’ambiente e la salvaguardia del pianeta, da rappresentante istituzionale, anche del territorio reggino – spiega Maria Tripodi, deputata di Forza Italia – mi e’ sembrato opportuno fare un atto concreto e firmare il mio sostegno alla candidatura del Parco nazionale d’Aspromonte alla Rete Unesco Global Geoparks, aderendo all’appello dei vertici ...

Giornata della Terra : parte anche in Italia il riciclo dei cellulari : Promossa dal Jane Goodall Institute Italia, viene presentata oggi al National Geographic Festival delle scienze di Roma, in occasione della Giornata della Terra, la campagna per il riciclo dei telefoni cellulari. L’associazione è presente con uno stand, nel quale i visitatori possono portare cellulari e smartphone vecchi: in tal modo verranno recuperati i metalli rari con i quali sono costruiti i componenti dei telefonini, come tungsteno e ...

Giornata della Terra - la "lista nera" dei cibi che inquinano : Nella black list di Coldiretti spiccano le noci delle California, le more del Messico, gli asparagi del Perù e i fagiolini d'Egitto: ecco quanta Co2 consumano Giornata della Terra, nel 2018 è 'guerra' ...

Terra dei fuochi - emergenza quotidiana : aziende sequestrate e nuove denunce : E' un'emergenza senza fine quella della "Terra dei fuochi". Ed è un'emergenza quotidiana, anche se lontana dalle prime pagine dei giornali. Quattro aziende sequestrate, 64 persone...

Un aereo ha fatto un atTerraggio di emergenza a Philadelphia per un incendio al motore : una donna è morta e e ci sono dei feriti : Martedì 17 aprile un aereo della Southwest Airlines è stato costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Philadelphia a causa di un incendio a un motore: una donna è morta e otto persone sono rimaste ferite. L’aereo, un Boeing The post Un aereo ha fatto un atterraggio di emergenza a Philadelphia per un incendio al motore: una donna è morta e e ci sono dei feriti appeared first on Il Post.

L’arresto del fuggitivo? Tutto merito dei passanti. Scappa in bicicletta e lo atTerrano - poi il placcaggio definitivo : Cardiff, sulle coste del Galles. Il ventenne Muaz Tarafdar sta fuggendo in bicicletta dalla polizia lungo le strade di Castle Street. Il ragazzo in fuga, giunto in prossimità dell’Angel Hotel, si imbatte in un uomo che lo spinge e lo fa cadere dalla bicicletta. Il ragazzo si rialza e prosegue la fuga a piedi, ma anche questa volta un passante interviene facendogli perdere l’equilibrio e permettendo L’arresto da parte degli agenti sopraggiunti ...

Giornata Mondiale della Terra : il futuro dei viaggi sostenibili nel 2018 : Per celebrare la Giornata Mondiale della Terra (Earth Day) il 22 aprile, Booking vuole condividere i risultati del suo ultimo studio Sustainable Travel Report* condotto su scala globale. Il report dell’azienda numero uno al mondo per la prenotazione di strutture online, che permette a ogni viaggiatore di trovare l’alloggio ideale tra la più ampia scelta disponibile, mostra come il trend dei “viaggi green” sia in continua crescita. La maggior ...

Terranova dei Passerini - sbanda e finisce nel fossato : grave un 52enne : Terranova dei Passerini , Lodi, , 14 aprile 2018 - Spaventosa fuoriuscita stradale attorno a mezzanotte lungo la provinciale 213 che, appena dopo il centro abitato di Terranova, prende il nome di via ...

Via dei Filosofi : strade in Terra battuta - ma con segnaletica nuova : Ci risiamo. Come già accaduto in varie parti della città anche in via dei Filosofi l'Amministrazione comunale realizza segnaletica nuova fiammante su strade ' lunari '. La segnaletica orizzontale è ...

Castellammare - Festival dei ragazzi al Severi per l'evento 'Sos Terra chiama spazio' : Castellammare - 'Sos terra chiama spazio', appuntamento domani al liceo Severi Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Brucia sterpaglie ma genera un incendio, paura alla Madonna della Libera ...

La Terra è piatta? Un terzo dei Millennials è confuso su un fatto indiscutibile : Solo il 66% dei giovani di età compresa tra 18 e 24 anni negli Stati Uniti è certo che la Terra sia tonda, secondo un nuovo sondaggio nazionale. I risultati non indicano necessariamente un’epidemia di “Terrapiattismo”, poiché solo il 4% del gruppo 18-24 ha dichiarato di credere che la Terra sia piatta. Piuttosto, sembra esserci un numero relativamente grande di persone in questo gruppo che hanno dei dubbi: il 9% ha dichiarato di aver sempre ...

Come eravamo : le foto dei posti più antichi della Terra : Questo articolo è stato estratto dal numero di Vanity Fair in edicola da mercoledì 4 aprile Life è iniziato con l’umile granchio reale. Life: A Journey Through Time è l’esperimento con cui da anni il fotografo naturalista Frans Lanting viaggia per il mondo, in cerca di luoghi ed esemplari antichi Come il pianeta. L’idea gli è venuta quando gli è stato chiesto di fotografare i granchi reali che si radunano ogni primavera sulla costa del New ...