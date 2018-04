La sentenza contro cui si protesta in Spagna

Scende in campo Marina : "Usata contro mio padre una sentenza senza prove" : Non è la prima volta. E come sempre sceglie parole affilate. Marina Berlusconi difende il papà con un'arringa su tutta la linea. Prima sono arrivate le parole apocalittiche di Alessandro Di Battista, poi c'è stata la sentenza di Palermo, con la condanna di Marcello Dell'Utri, intermediario fra i boss di Cosa Nostra e il Cavaliere appena approdato a Palazzo Chigi. C'è di nuovo nel Paese un clima torbido, quello che ha intossicato l'Italia per ...

Gli obiettivi del ricorso per Cassazione contro la sentenza Plenaria : Parte l’offensiva dei diplomati magistrali col ricorso in Cassazione per la riforma della sentenza Plenaria del 20 dicembre. Previsto per i prossimi giorni il deposito presso la cancelleria dell’istanza di revisione alla quale hanno collaborato 14 avvocati. L’elenco è composto da Francesco Amerigo, Isetta Barsanti Mauceri, Michele Bonetti, Dino Caudullo, Giuseppe Cundari, Santi Delia, Tommaso […] L'articolo Gli obiettivi ...

Kiko : Wycon farà ricorso in cassazione contro sentenza appello : Milano, 10 apr. (AdnKronos) – Wycon farà ricorso in cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Milano in relazione alla battaglia legale per il riconoscimento della protezione del design dei negozi Kiko in base al diritto d’autore. Wycon precisa di essere “in netto disaccordo con tale pronuncia”, ritenendo che “le domande svolte da Kiko siano infondate, come già riconosciuto in diversi altri ...

Francesca Cipriani contro l'ex : 'Ha tentato di uccidermi' - sentenza rinviata Video : «Ha tentato di uccidermi»: con questa frase Francesca Cipriani aveva gelato tutti, raccontando un retroscena molto doloroso che l'ha coinvolta in prima persona. A finire nei guai l'ex fidanzato ed ex corteggiatore di Uomini e Donne Marco Pavanello. Le foto di Francesca ricoperta di ematomi avevano fatto il giro del web, mentre il settimanale Gente aveva avuto l'esclusiva di alcune foto che la ritraevano appena uscita dal Pronto Soccorso. Ecco ...

Il piccolo Alfie Evans e la sua lotta contro una sentenza senza appello : Una vicenda che sta facendo il giro del mondo e a cui papa Francesco ha dedicato un tweet ieri sera dal suo account “Pontifex” esprimendo la sua vicinanza verso la famiglia del piccolo Alfie Evans, un bambino inglese di 22 mesi affetto da una patologia misteriosa, a causa della quale sarebbe entrato in coma nel dicembre 2016. La vicenda Ciò contro cui stanno lottando strenuamente i genitori del piccolo, Katie e Thomas, è la richiesta ...

Appalti - annullata sentenza contro l'ex sindaco di Adro Lancini : La difesa del leghista che era a capo del Comune bresciano: "I giudici hanno letto il dispositivo senza camera di consiglio". La corte d'appello dice sì