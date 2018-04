huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: La rossa Bologna inizia a guardare il giallo delle stelle - polispoleis : RT @HuffPostItalia: La rossa Bologna inizia a guardare il giallo delle stelle - alcinx : RT @HuffPostItalia: La rossa Bologna inizia a guardare il giallo delle stelle - HuffPostItalia : La rossa Bologna inizia a guardare il giallo delle stelle -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Il "rosso" dell'Emilia Romagna oggi è un colore sbiadito. La regione "a tinta unita", un tempo cuore pulsante della sinistra italiana, non è più un monolite. Il rosso si è mescolato al verde della Lega e soprattutto aldel Movimento 5, primo partito anche in Emilia alle ultime elezioni politiche. Il centrodestra è stato la prima coalizione, ma i grillini hanno staccato il Pd di un punto percentuale. Nel Pd emiliano si è aperta una riflessione sul da farsi, su come comportarsi di fronte all'offerta grillina di andare al governo insieme. Il Pd emiliano conta 42 mila iscritti, di cui circa 15 mila nella sola provincia di, tra le maggiori federazioni d'Italia. Un peso specifico considerevole nelle scelte del partito, che nella direzione del prossimo 3 maggio deciderà se sedersi al tavolo con Luigi Di Maio. L'ala ...