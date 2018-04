La reunion di Hope e Klaus in The Originals 5 tra morti e scomparsi | il peggio sta per

optimaitalia

: La reunion di Hope e Klaus in #TheOriginals 5 tra morti e scomparsi: il peggio sta per arrivare?… - OptiMagazine : La reunion di Hope e Klaus in #TheOriginals 5 tra morti e scomparsi: il peggio sta per arrivare?… - Hi1DHavemySoul : RT @5sostylesh: will i ever give up hope on a one direction reunion ? NO NO NONO NO NO NO NO… - Luizaym03274065 : RT @5sostylesh: will i ever give up hope on a one direction reunion ? NO NO NONO NO NO NO NO… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Ladiin The5 è stato davvero un momento che i fan ricorderanno per sempre. L'intenso Joseph Morgan riesce a regalare al pubblico un'altra versione di, l'ennesima dopo quella che abbiamo visto a Mistyc Falls, quella al fianco di Caroline, e poi quella a New Orleans tra sacrifici per amore della famiglia e la nascita della sua bambina.The5 promette bene e i primi due episodi non hanno deluso le aspettative sicuramente anche grazie alla figura diche, secondo le ultime anticipazioni, avrà uno spin off interamente dedicato a lei. Fino ad allora dovremo accontentarci di vederla combattiva e calcolatrice ma, soprattutto, pronta a tutto per riavere indietro suo padre.Proprio il secondo episodio di The5 svela che proprioè colei che ha fatto sparire Hayley chiudendola in una bara seguendo lo stile del padre (ha ...