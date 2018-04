huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: La ragazza, paralizzata dalla paura, non reagì. Cade l'accusa di stupro per il branco. La sentenza indigna la Spagna ht… - cinziasams : RT @HuffPostItalia: La ragazza, paralizzata dalla paura, non reagì. Cade l'accusa di stupro per il branco. La sentenza indigna la Spagna ht… - giancarlofelic1 : RT @HuffPostItalia: La ragazza, paralizzata dalla paura, non reagì. Cade l'accusa di stupro per il branco. La sentenza indigna la Spagna ht… - HuffPostItalia : La ragazza, paralizzata dalla paura, non reagì. Cade l'accusa di stupro per il branco. La sentenza indigna la Spagna -

(Di giovedì 26 aprile 2018) La molto attesa sentenza per lodi gruppo della festa di San Fermin a Pamplona nel 2016 ha suscitato accese polemiche e proteste in Spagna per la decisione dei giudici di condannare i 5 giovani della 'Manada' ('') per 'abuso' e non 'aggressione' sessuale, in assenza di violenza palese.Le condanne a nove anni invece dei 20 chiesti dall'sono state accolte dalle proteste delle decine di militanti femministe che si era riunite davanti alla sede del tribunale al grido di "Non è abuso, è" e "Vergogna!". "Se non lotti contro 5 bruti non ti stanno violentando: vergogna e schifo", ha protestato su twitter il leder di Podemos Pablo Iglesias. Da due anni la Spagna segue molto da vicino gli sviluppi della vicenda e le posizioni contrapposte die difesa.Secondo la ricostruzione dei fatti il gruppo di giovani verso mezzanotte nel pieno delle ...