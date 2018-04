La polizia incrimina i due ultrà della Roma

La polizia britannica incrimina due ultrà romanisti per l'aggressione di un tifoso del Liverpool : Sono stati incriminati dalla giustizia britannica due italiani, tifosi romanisti, arrestati a Liverpool per le violenze fuori dallo stadio prima di Liverpool-Roma e sfociate nel grave ferimento di un supporter dei Reds, Sean Cox, di 53 anni, ora in coma.I due sono Filippo Lombardi, 20 anni, a cui la Merseyside Police contesta il reato d'aggressione e lesioni gravi contro Cox, e Daniele Sciusco, di 29, accusato invece più genericamente di ...

Josep Trapero - ex capo della polizia catalana - è stato incriminato per sedizione e organizzazione criminale : L’Audiencia Nacional, alto tribunale spagnolo con sede a Madrid, ha rinviato a giudizio Josep Lluís Trapero, l’ex capo della polizia catalana (i Mossos d’Esquadra), con l’accusa di sedizione e organizzazione criminale. Le accuse si riferiscono alla presunta passività della polizia The post Josep Trapero, ex capo della polizia catalana, è stato incriminato per sedizione e organizzazione criminale appeared first on Il Post.