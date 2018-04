meteoweb.eu

La pioggia strapazza il weekend

(Di giovedì 26 aprile 2018) (AdnKronos) – L’anticiclone vacilla. E guasta il. Nel corso del fine settimana cederà definitivamente per l’arrivo di una bassa pressione con un richiamo di correnti via via più instabili e foriere di rovesci e temporali localmente forti. Ecco nel dettaglio l’analisi degli esperti del sito ilmeteo.it per il prossimo.SABATO – Sin dal mattino piogge e rovesci colpiranno al Nordovest su Piemonte, Liguria, Lombardia, Alpi, con piogge anche a Milano, Torino e Genova, e tendenza a peggioramento sul Trentino Alto Adige e sul veronese. Temporali nasceranno anche sull’Appennino toscano, emiliano occidentale, poi nel pomeriggio colpiranno gran parte del Nordovest, il Veneto, l’Emilia e le regioni centrali fino a raggiungere Firenze, Siena, Arezzo, tutta l’Umbria comprese Perugia e Terni, il reatino fino alle porte di Roma est, altri ...