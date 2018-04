La pioggia strapazza il weekend : (AdnKronos) – L’anticiclone vacilla. E guasta il weekend. Nel corso del fine settimana cederà definitivamente per l’arrivo di una bassa pressione con un richiamo di correnti via via più instabili e foriere di rovesci e temporali localmente forti. Ecco nel dettaglio l’analisi degli esperti del sito ilmeteo.it per il prossimo weekend.SABATO – Sin dal mattino piogge e rovesci colpiranno al Nordovest su Piemonte, ...