La marcia dei poliziotti ugandesi contro la violenza sulle donne

Basta deiezioni per strada : avvisi sui marciapiedi rivolti ai padroni di cani : Gallarate , Varese, , 12 aprile 2018 - Mantenere la città più pulita: ogni cittadino deve dare il suo contributo, anche i padroni dei cani che purtroppo spesso "si dimenticano " di rimuovere dai ...

Wall Street in retromarcia. Pesa la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina : Avvio in netto calo per la borsa di Wall Street . Sugli investitori aleggiano le preoccupazioni per un inasprimento della guerra commerciale USA-Cina . Dal fronte macro , buone notizie per il mercato ...

Tensione a Gaza - l'esercito israeliano apre il fuoco contro la marcia dei palestinesi : morti e feriti : E' di almeno 14 morti e più di mille feriti, secondo il ministero ministero della Sanità dell’enclave palestinese il bilancio degli scontri tra palestinesi e forze di sicurezza israeliane scoppiate nella...

Tensione a Gaza - l'esercito israeliano apre il fuoco contro la marcia dei palestinesi : morti e feriti : Alta Tensione al confine tra la Striscia di Gaza e Israele: un contadino palestinese è stato colpito a morte dal proiettile esploso da un carro armato di Tel Aviv questa mattina, poche ore prima dell'...

Usa - città invase dalla marcia dei giovani contro l'uso delle armi : 'Noi il futuro - stop alle stragi' : Altri 800 eventi sono in programma in tutto il mondo, da New York a Hollywood e anche in Europa - Negli Stati Uniti è il giorno della marcia contro le armi. La manifestazione è stata voluta dagli studenti sopravvissuti dell'ultima strage in una ...

Foggia - in 40 mila alla marcia di Libera con don Ciotti : ‘Il 70% dei familiari delle vittime non conosce verità : non è possibile’ : Oltre 40 mila persone sono scese in piazza a Foggia per la manifestazione in ricordo delle vittime di tutte le mafie organizzato dall’associazione Libera. Il corteo guidato da don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, ha sfilato per le vie della città e dal palco di piazza Cavour sono stati letti i nomi delle 970 vittime innocenti delle mafie. In prima fila i parenti, le istituzioni e i rappresentanti delle associazioni, ma anche ...

INDIA La 'lunga marcia' dei contadini del Maharashtra : 50mila invadono Mumbai : Tale richiesta è alla base di un'altra drammatica questione che affligge il mondo rurale: l'elevato tasso di suicidi tra gli agricoltori che non riescono a ripagare i prestiti richiesti. I ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 - CRAIG WARWICK VS MICHAEL TERLIZZI/ Franco omofobo? Marco Predolin : "Craig ci marcia" : ISOLA dei FAMOSI 2018, Stefano De Martino svela nuove indiscrezioni dall'Honduras. Nuovi scontri e scintille a Playa Uva. Intanto Vladimir Luxuria attacca Alessia Marcuzzi(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 14:51:00 GMT)

La marcia dei napoletani su Roma - dieci bus bloccati dalla Digos : «Perquisita la moglie del sindaco» : Inviato a Roma Per la terza volta da quando è in carica il sindaco Luigi de Magistris, la sua maggioranza, la giunta e gli arancioni di demA manifesteranno davanti Palazzo Chigi...

