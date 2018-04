La Mafia uccide solo d' estate Capitolo 2 | Fiction Rai1 | da stasera | giovedì 26 aprile 2018

La Mafia uccide solo d’estate - parte la seconda stagione : ‘Stiamo facendo pura antimafia’ : La nuova stagione della serie tv La mafia uccide solo d’estate – Capitolo 2, per la regia di Luca Ribuoli, parte giovedì 26 aprile in prima serata su Rai1 e si snoda lungo l’arco di sei puntate con un appuntamento settimanale. Il regista/attore/autore siciliano Pierfrancesco Diliberto in arte Pif ha tenuto a battesimo la seconda stagione della serie tv tratta dall’omonimo film scritto, diretto e interpretato dallo stesso ...

La Mafia uccide solo d’Estate 2 : su Rai 1 torna la famiglia Gammarresi : La Mafia Uccide solo d'Estate 2 Don Matteo ha appena lasciato il giovedì sera di Rai 1, ma il Maresciallo Cecchini ci resterà. O, almeno, lo farà il suo interprete, Nino Frassica, che sarà Fra’ Giacinto ne La Mafia Uccide solo d’Estate 2, in partenza stasera su Rai 1. La produzione Rai Fiction – Wildside, diretta da Luca Ribuoli e tratta da un’idea di Pif, torna sul piccolo schermo dopo sedici mesi di assenza: sei prime ...

La Mafia uccide solo d'estate 2 - il cast : E' principalmente quello che abbiamo già visto nella prima stagione, il cast de La mafia uccide solo d'estate 2, secondo capitolo della serie tv tratta dall'omonimo film di Pif in onda dal 26 aprile 2018 su Raiuno. Claudio Gioè, Anna Foglietta, Edoardo Buscetta e Francesco Scianna sono così pronti a vestire nuovamente i panni di alcuni membri della famiglia Giammarrese, protagonista della storia ambientata in Sicilia nel 1979. Oltre ai ...

La Mafia uccide solo d'estate 2 - anticipazioni prima puntata : Secondo capitolo per La mafia uccide solo d'estate, la fiction di Raiuno tratta dall'omonimo film di Pif che torna da oggi, alle 21:25, per sei prime serate e dodici episodi, Anche in questo caso, le avventure della famiglia Giammaresi, ambientate alle fine degli anni Settanta, servono a raccontare una difficile pagina di Storia del nostro Paese, non senza però strappare qualche sorriso e dimenticarsi della speranza di poter cambiare le ...

Anticipazioni La Mafia uccide solo d'estate 2 - info replica - cast e trama : Da giovedì 26 aprile, torna in tv La mafia uccide solo d'estate con la seconda stagione della fiction, che andrà in onda su Rai 1 alle 21,25. La storia ispirata al film omonimo di Pif, narra le vicende della famiglia Giammarresi, raccontando la mafia e l’umanità e il coraggio di chi la contrasta. Dove eravamo rimasti e trama 2^ stagione La prima stagione si era conclusa con i Giammaresi in difficoltà, minacciati e desiderosi di lasciare la ...

