La Lega dice sì al Napoli | in campo alla stessa ora della Juventus per le ultime due

25 aprile - Lega attacca : 'A Bologna si celebra mettendo all'indice i fascisti' : Stando al programma, oltre a musica e spettacoli, la serata si aprirà alle 19.30 con una doppia presentazione: una ' mappa interattiva sulle aggressioni fasciste ' e l'opuscolo a cura di Emilia ...

Governo - Martina : 'Lavoriamo con M5s se dice no al centrodestra e alla Lega' : "Siamo pronti a valutare un'ipotesi di Governo con il M5s ". Lo ha detto il segretario reggente del Pd , Maurizio Martina , dopo aver incontrato il presidente della Camera Roberto Fico in vista del ...

Sicilia : Rizzotto (Lega) - spiace che Pagano dice di essere ancora il coordinatore : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "Noi con Salvini è andato in pensione a novembre, ora il percorso va affrontato con le regole del nuovo partito. Mi dispiace che Pagano dica in giro che tutt'ora sia ancora lui il coordinatore". Lo denuncia il deputato regionale della Lega in Sicilia, Tony Rizzotto, in

Alfie - in serata consulto giudice Gb con Legali Italia : Anthony Hayden, il giudice della Corte d'appello britannica che ha firmato il verdetto che autorizza i medici di Liverpool a staccare la spina al piccolo Alfie Evans, avrà un confronto telefonico "...

Matteo Salvini - i messaggi in codice con Luigi Di Maio : l'indizio sull'alleanza Lega-M5s : Basta un po' di memoria storica per ricordare che fine - politica - ha fatto chi ha sbattuto la porta in faccia al Cav, da Gianfranco Fini ad Angelino Alfano , le loro carriere politiche sono l'...

Di Maio dice che con la Lega si possono fare «cose molto importanti» : Parlando coi giornalisti al Salone del Mobile, ha fatto intendere che punta molto su una eventuale alleanza fra M5S e Lega The post Di Maio dice che con la Lega si possono fare «cose molto importanti» appeared first on Il Post.

No ai sussidi - ma investimenti e riforma del Codice degli appalti : la ricetta economica della Lega : Da palazzo San Francesco a Isernia , la Lega lancia la sua 'ricetta' per l'economia nel Mezzogiorno e, dunque, nel Molise. E lo fa con ospiti illustri del calibro del senatore Alberto Bagnai , noto ...

“Basta - è evidente”. E alla fine la D’Urso sbotta. La conduttrice non si regge e - commentando ‘quel’ tanto discusso caso - dice la sua (lanciando una frecciatina alla colLega). Boom! : Ancora lei, Barbara D’urso. La nuova conduttrice dell’edizione numero quindici del Grande Fratello Nip, quella che porterà dentro la casa più spiata d’Italia un folto gruppo di ‘famosi’ e non, la protagonista dei pomeriggi e della domenica è tornata a parlare su un pruriginoso caso. Lo ha fatto dal suo salone, quello di ”Pomeriggio Cinque”, durante la puntata andata in onda maredì 17 aprile ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 aprile : L’ex Cav Lega la Lega al patto - poi dice : “Ms5 non sa abc della democrazia” : Consultazioni La zampata di B. cambia lo “schema” del Quirinale Mattarella non regge più lo stallo tra Lega e M5s: si va verso un “esploratore” di centrodestra in un quadro mutato di Fabrizio d’Esposito Il guinzaglio corto di Marco Travaglio La gag del Cainano che umilia per l’ennesima volta i suoi alleati sotto le auguste volte del Quirinale non è soltanto folklore. A 40 giorni dalla sua ennesima disfatta elettorale, sono accadute varie ...

E-Prix : Papa riceve deLegazione piloti e benedice monoposto elettrica : Sabato primo GP elettrico di Roma Roma – Papa Francesco ha ricevuto stamane, in udienza privata, una delegazione di piloti di Formula E. Sabato prossimo, all’Eur, si svolgerà il primo E-Prix di Roma. Per l’occasione è stata portata una monoposto elettrica in Vaticano, per la benedizione del Santo Padre. Nel cortile della residenza di Santa Marta, Bergoglio ha ricevuto alcuni piloti accompagnati dal fondatore e ceo della ...

Un giudice deciderà se la Lega è compatibile col Cristianesimo : Ecco, se la Lega fosse davvero un partito cristiano dovrebbe partire dal presupposto che, se c'è un posto da cui è necessario parlare di politica, è proprio il pulpito. Altrimenti ha fatto bene a ...

Il 43% degli elettori dice sì a un governo Lega-M5S : Secondo una recente rilevazione condotta dall'istituto Swg, il 43% degli elettori vorrebbe un governo Lega-Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Silvio Berlusconi dice sì a Salvini : 'DeLegazione unica del centrodestra da Mattarella' : 'Alle prossime consultazioni il centrodestra si presenterà unito con Matteo Salvini , Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi '. È lo stesso leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a confermare, in una ...