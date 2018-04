huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: La giunta delle elezioni dell'Abruzzo salva il Governatore-senatore D'Alfonso dall'incompatibilità per la doppia poltro… - MattiaMasciant1 : RT @HuffPostItalia: La giunta delle elezioni dell'Abruzzo salva il Governatore-senatore D'Alfonso dall'incompatibilità per la doppia poltro… - NellyEnne : RT @HuffPostItalia: La giunta delle elezioni dell'Abruzzo salva il Governatore-senatore D'Alfonso dall'incompatibilità per la doppia poltro… - HuffPostItalia : La giunta delle elezioni dell'Abruzzo salva il Governatore-senatore D'Alfonso dall'incompatibilità per la doppia po… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Nulla è più sfuggente'ovvio. Sarà per questa ragione che laper ledel Consiglio regionaleha rigettato la richiestaopposizioni di dichiarare incompatibile il presidenteLuciano D', eletto allepolitiche neoa Repubblica. Giovedì l'organo regolamentare regionale è stato investito del caso che ormai oscilla tra il tragico e il comico: D', nonostante l'emorragia di voti del Partito Democratico nella regione (80mila voti persi in 5 anni), ha ottenuto un seggio a Palazzo Madama in virtùa sua privilegiata posizione nel listino proporzionale, la prima.Eletto il 4 marzo e proclamato il 16, in molti si aspettavano il fatidico passo indietro del. Ma non è mai arrivato. Attaccato duramente dall'opposizione in Consiglio ...