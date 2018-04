La festa del Pratello secondo Cocconcelli | Lega | | «Degrado ad opera di scimmie incivili»

"Calendimaggio" e sagra dei vertuti - Paganico Sabino in festa sulle rive del Lago del Turano : Giunto alla sedicesima edizione, l'evento proporrà tanti imperdibili momento come la mostra mercato di prodotti tipici, arti e mestieri, i laboratori, gli spettacoli gratuiti e le degustazioni. 26 ...

Piccola Katy - i 50 anni della hit nata da una poesia. Facchinetti 'La composi a una festa' : La Piccola Katy non è più Piccola. Ha cinquant'anni adesso. Anzi, a voler essere precisi, ne dovrebbe avere circa sessantasei, prendendo per buono che la ragazza adolescente raccontata dai Pooh nella ...

Sabato l'Idroscalo riparte con una festa dello sport : Il Mare di Milano riparte con una festa all'insegna dello sport e del divertimento. Sabato 28 aprile, Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano e sponsor di ...

Primo Maggio - la storia : perché è la festa del Lavoro? : Il Primo Maggio nasce assieme alle rivendicazioni dei lavoratori. Curiosamente, la ricorrenza è legata a un fatto drammatico della storia sociale degli Stati Uniti, fra i pochissimi paesi al mondo dove oggi la Festa del lavoro non si celebra il 1° Maggio bensì il Primo lunedì di settembre. Nel XIX secolo i lavoratori negli Usa sono organizzati grazie all’industrializzazione e all’impiego di forza lavoro immigrata dall’Europa ...

festa dei lavoratori : anche Gianna Nannini sul palco del Concertone di Roma : 'Nonostante l'infortunio al ginocchio', ha fatto sapere, ci sarà anche lei sul palco Romano perché non 'voglio rinunciare alla mia presenza'. Parola di Gianna Nanni che si aggiunge così all'elenco di ...

Celebrata a Testico al "Casone du Beu" di Felice Cascione la festa della Liberazione : E' stata Celebrata ieri mattina a Testico al "Casone du Beu" di Felice Cascione la Santa Messa per ricordare, nel centesimo anniversario della sua nascita, la straordinaria figura dell'eroe partigiano.

La 'festa del Fitness' alla palestra Ego : ... tutto il nostro servizio sarà amplificato ulteriormente ed ogni settimana sarà privilegiato uno dei principali temi motivazionali del mondo del fitness. Sul nostro sito troverete il calendario ...

A PALAZZO DUCALE SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO festa DI SAN MARCO : TRIBUTO ALLE ECCELLENZE METROPOLITANE : ... l'organizzazione di Miss Italia per il sostegno alla campagna di tutela e decoro della città #EnjoyRespectVenezia, 4 rappresentanti del mondo dello sport, l'associazione di controllo di vicinato, 8 ...

Agnone festa della Liberazione - vicesindaco Marcovecchio : "Democrazia e libertà - valori duramente conquistati che invitano ognuno di noi a ... : ... crimini che nessun colore politico e nessuna pietà umana potranno mai comprendere e giustificare, se non condannare e scongiurare per costruire un possibile futuro di pace tra noi, nel mondo. Oggi, ...

Grande Fratello 15 - Luigi Favoloso : "La festa della Liberazione è sbagliata" : "Ecco perché sono nervoso, oggi è il 25 aprile, una Festa sbagliata". Così, Luigi Mario Favoloso, uno dei concorrenti del Grande Fratello 15, ha commentato la Festa della Liberazione che ricorre il 25 aprile di ogni anno per celebrare l'anniversario della Resistenza, ovvero di quando le forze partigiane liberarono il Paese dall'occupazione nazista avvenuta durante la seconda guerra mondiale. La dichiarazione del fidanzato di Nina Moric, ...

festa della Liberazione - Mattarella : 'La Resistenza come il Risorgimento' : "Il 25 aprile fu il giorno del riscatto dell'Italia. E' dovere di tutti ricordare chi ha combattuto per la nostra libertà contro gli orrori della dittatura. Un pensiero speciale oggi a Giorgio # ...

Primo Maggio a Olbia : il programma completo della festa e i concerti : I concerti in programma per il Primo Maggio. Manca poco meno di una settimana al grande evento del Parco Fausto Noce a Olbia. In questi giorni vedremo l'area verde trasformarsi per accogliere l'ottava ...