La compagnia aerea Wow Air offre 3300 euro a due volontari disposti a viaggiare

Blastingnews

: RT @FedericoDezzani: 5 €mld è il costo previsto nel 2018 per il mantenimento dei clandestini. Io voglio una compagnia aerea di bandiera, no… - UbaldoLorenzo : RT @FedericoDezzani: 5 €mld è il costo previsto nel 2018 per il mantenimento dei clandestini. Io voglio una compagnia aerea di bandiera, no… - FerranteViola : RT @FedericoDezzani: 5 €mld è il costo previsto nel 2018 per il mantenimento dei clandestini. Io voglio una compagnia aerea di bandiera, no… - Rodolfo14607379 : RT @FedericoDezzani: 5 €mld è il costo previsto nel 2018 per il mantenimento dei clandestini. Io voglio una compagnia aerea di bandiera, no… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Essere pagati persembra un lavoro da sogno, ma partecipando al concorso di una, la Wow Air, può diventare realtà. Unico obbligo è quello di fotografare, filmare e condividere sui social la propria esperienza. L’obiettivo è quello di esplorare il posto in lungo e in largo per scoprirne le particolarità, in modo da creare una guida turistica digitale. In particolare, il concorso è stato lanciato su Facebook il 23 aprile ed è rivolto a una o due persone. La persona o coppia vincitrice svolgerà un vero e proprio lavoro pagato che avrà luogo nel periodo estivo. Come candidarsi Il concorso si chiama Wow Travel Guide Competition. Si può fare domanda di partecipazione sul sito ufficiale della Wow Air, dove è presente anche la lista di termini e condizioni della stessa. Basterà cliccare sulla voce "Apply Now". È aperto dal 23 aprile e chiude il 14 maggio. Entro e non ...