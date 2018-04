' La città dello sport popolare nello spazio pubblico' | laboratorio al parco della Salute

Palma di Maiorca vieta le case in affitto ai turisti. Il sindaco : "Saremo un modello per le altre città d'Europa" : Se quest'estate avete in programma una vacanza a Mallorca, sappiate che trovare un posto letto sarà più difficile. A partire da luglio l'isola delle Baleari sarà la prima città spagnola a vietare, a chi possiede un appartamento in città, di affittarlo ai turisti. La misura, che risparmia solo ville e case indipendenti che si trovino in aree protette o zone industriali, è volta a contrastare gli affitti ...

Parte la realizzazione della "Cittadella degli uffici dello Stato" a Torino : Proseguono le attività per la realizzazione del Federal Building di Torino, una importante operazione di razionalizzazione, recupero e valorizzazione di edifici pubblici che coinvolgerà l'intera città.

Passignano " Sport in festa per l'apertura del Palazzetto. Inaugurata la struttura attesa da dieci anni. Nasce la Cittadella dello sport "Coscia" : Per l'Amministrazione comunale non si tratta solo di un edificio sportivo quello che ha appena visto la luce, ma soprattutto di un importante luogo di aggregazione, perché lo sport è prima di tutto ...

Il popolo dello sport e dei diritti è sceso in campo con Vivicittà : distanze variabili: Milano 'Bollate' e Monza Nel mondo: Bengo , Angola, , Budapest , Ungheria, , Ginevra , Svizzera, , Huambo , Angola, , Luanda , Angola, , Mocamedes , Angola, , Nova Gorica , ...

European Town of Sport 2020. Auronzo di Cadore ufficialmente candidata al titolo di città europea dello sport 2020 : ... stimolando le realtà territoriali alla promozione dello sport per i propri cittadini. Il titolo potrà contribuire a dare una maggiore visibilità alla pratica sportiva e alla promozione dei valori ad ...

La pericolosa illusione del reddito di cittadinanza e il modello finlandese : Tema di indiscussa attualità è la questione relativa al reddito di cittadinanza, misura proposta dal Movimento 5 Stelle come soluzione per contrastare la povertà. Ma, tra polemiche e promesse, tenendo conto della non trascurabile contingenza politica (non c’è ancora, di fatto, un governo), quanto è attuabile la norma sul reddito di cittadinanza? E che peso avrebbe a livello nazionale, anche in virtù delle innegabili divisioni socio-economiche ...

Elezioni : Corrado (M5S) - modello Milano? Pd regge solo in centro città : Milano, 9 mar. (AdnKronos) - "Sono estremamente felice che il sindaco Sala ritenga soddisfacente il risultato milanese che peraltro ridimensiona notevolmente il Pd. Ciò che pare surreale, però, è la storiella del modello Milano. Il sindaco forse non ha fatto un’analisi del voto, secondo la quale il

Il modello “Made in Italy” di Signorvino conquista le città italiane : Il Made in Italy è garanzia di qualità, attenzione alla filiera produttiva e passione per i prodotti del territorio italiano.

Berlusconi : Il capo dello Stato scelto dai cittadini. Il referendum è già pronto : Milano - C’è aria di vittoria per Forza Italia e il Teatro Manzoni fa il tutto esaurito per Silvio Berlusconi anche in una domenica mattina gelida, sala stracolma con gente in piedi e centinaia di persone fuori a seguire sul maxischermo nella hall («Non è colpa mia, sono loro che sono venuti in troppi» scherza un Cavaliere in formissima, che tiene banco per oltre due ore di intervento-fiume). Il leader carica gli ...

Berlusconi : "Il capo dello Stato scelto dai cittadini. Il referendum è già pronto" : ... 'protagonisti della vita vera, uomini dell'impresa, della managerialità, delle professioni, della cultura' , ma esclude i professori universitari, 'non capiscono l'economia, come Monti', , perché ...

Quirinale : ‘Alfieri Repubblica’ - Mattarella premia 29 giovani cittadini modello (11) : (AdnKronos) – TARGHE – AI giovani CORAGGIOSI CHE DIFENDONO LA NATURA E IL TERRITORIO – Alessia De Stefano, Davide Festugato, Dalila Manzi, Pier Francesco Masci, Chiara Mignardi, Giorgia Rizzi, Antonio Ruggiero, Matteo Sala, Matteo Zicchieri, Terracina – A partire da un percorso di Alternanza scuola-lavoro il gruppo di studenti del Liceo Leonardo da Vinci di Terracina si è fortemente impegnato nella difesa del Parco della ...

Quirinale : ‘Alfieri Repubblica’ - Mattarella premia 29 giovani cittadini modello (9) : (AdnKronos) – Sara Anna Boccuni, 26/7/2004, residente a Taranto – Si è distinta per coraggio e forza d’animo nell’affrontare difficoltà di contesto e condizioni di disagio, mostrando grandi capacità sia nelle discipline scolastiche, sia in altre attività creative e culturali. Ai risultati eccellenti ha sempre aggiunto una grande generosità, non facendo mancare l’aiuto ai suoi compagni che ne avevano bisogno e la ...

Quirinale : ‘Alfieri Repubblica’ - Mattarella premia 29 giovani cittadini modello (8) : (AdnKronos) – Lorenzo Ripani, 21/2/ 2002, residente a Ascoli Piceno – Nonostante la giovane età ha dimostrato, con il proprio personale impegno, quanto sia importante il volontariato nella vita della comunità, e come questa tragga alimento da un generoso spirito di servizio. Pur essendo vittima del sisma del 24 agosto 2016, ha contribuito ad approntare, nelle prime ore dopo il terremoto, un centro di accoglienza, senza smettere nei ...

Quirinale : ‘Alfieri Repubblica’ - Mattarella premia 29 giovani cittadini modello (7) : (AdnKronos) – Federica Lecca, 09/10/1999, residente a San Gavino Monreale (Sud Sardegna) – Ha mostrato un’incredibile capacità di reazione in una situazione drammatica, ha aiutato anche la sorella a superare una condizione di grande difficoltà e si trova ora ad affrontare le sfide di una neomaggiorenne fuori famiglia.Aurora Sirigu, 01/03/2001, residente a Casaletto Lodigiano (Lodi) – Testimone di determinazione, altruismo ...