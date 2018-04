La bozza del Def | rischio protezionismo per l’economia italiana

Biella : Appunti di viaggio al Museo del Territorio Biellese - mostra di Giuseppe bozzalla : Sabato 14 aprile alle 17.30, presso la sala conferenze del Museo del Territorio Biellese, verranno presentati al pubblico gli "Appunti di viaggio" di Giuseppe Bozzalla, una raccolta di cinquantacinque ...

MEF precisa : "Nessuna bozza del Documento di Economia e Finanza" : Nessuna bozza del Documento di Economia e Finanza , DEF, è ancora pronta. La precisazione arriva dal Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF , che spiega che l'unico modello circolato tra i ministeri, e a cui fa riferimento un'agenzia di stampa, è un Documento parziale ad uso interno delle amministrazioni che ...

Nella bozza del Def resta l'aumento dell'Iva dal 2019 : spetterà al nuovo governo disinnescare le clausole di salvaguardia : Dopo la sterilizzazione del 2018, gli aumenti Iva previsti dalle clausole di salvaguardia restano intatti per i prossimi anni.Secondo quanto si legge in una prima bozza del Documento di economia e finanza, visionata dall'Ansa, come previsto l'aliquota Iva ridotta del 10% passerà all'11,5% dal primo gennaio 2019 e al 13% dal primo gennaio 2020. L'aliquota Iva ordinaria del 22% passerà al 24,2% dall'1 gennaio 2019, al 24,9% dall'1 ...

Energie rinnovabili - il decreto del governo è in alto mare : in ritardo gli investimenti. E gli operatori criticano la bozza di legge : Energie rinnovabili sulla graticola. I nuovi incentivi al settore per il triennio 2018-2020, che dovevano quindi partire quasi tre mesi fa, non vedono luce. E i tempi si profilano ancora molto lunghi. Lo schema di decreto a cui sta lavorando il governo è stato inviato solo ora dal ministero dello Sviluppo economico al ministero dell’Ambiente, che dovrà recepire il via libera, con eventuali proposte di modifica, da parte dell’Autorità per ...

La bozza del nuovo decreto per le rinnovabili elettriche non è sufficiente : È stata definita dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con quello dell'Ambiente la bozza del nuovo decreto per l'incentivazione dell'elettricità da fonti rinnovabili per il periodo 2018-2020, per circa 6,3 Giga Watt (GW) di nuovi impianti, con l'esclusione dei piccoli impianti fino a 20 KW che possono accedere alle detrazioni fiscali.Gli incentivi previsti da questo decreto non sarebbero più disponibili con ...

Concorsi scuola 2018 : arriva la prima bozza del regolamento : “In un incontro al Miur– scrive la FLC CGIL- è stata illustrata la prima bozza del regolamento dei futuri Concorsi scuola 2018. Si tratta del concorso ordinario e del concorso riservato a chi ha maturato 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni. Il regolamento (un DPR) ha un iter complesso e prevede il parere […] L'articolo Concorsi scuola 2018: arriva la prima bozza del regolamento proviene da scuolainforma.

Brexit - c'è la prima bozza dell'accordo. Ma è scontro sulla questione irlandese : L'opzione prevede che il Regno Unito mantenga pieno allineamento con le regole comunitarie del Mercato interno e dell'Unione doganale e sostenga la cooperazione tra Nord e Sud e l'economia dell'...

Brexit - la bozza Ue : «Irlanda dell’Nord nell’Unione doganale». Per la May è irricevibile : Bruxelles ha proposto che per risolvere la controversa questione irlandese è necessario mantenere «una coerenza regolamentare» tra la Repubblica d’Irlanda e l’Irlanda del Nord, in linea con un accordo tra Londra e Bruxelles raggiunto in dicembre. La proposta ha suscitato numerose critiche nel Regno Unito, a conferma di un negoziato difficilissimo...

Brexit - Ue : “Pronta la prima bozza dell’accordo” : Brexit, Ue: “Pronta la prima bozza dell’accordo” Si tratta del “progetto di testo sull’accordo di recesso adottato dal collegio dei commissari Ue, e che dovrà essere approvato dai 27 Stati e dal Parlamento europeo Continua a leggere L'articolo Brexit, Ue: “Pronta la prima bozza dell’accordo” sembra essere il primo su NewsGo.