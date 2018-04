Kim oltre il 38° parallelo Il leader nordcoreano attraverserà a piedi l' ultima cortina

huffingtonpost

(Di giovedì 26 aprile 2018) IlKim Jong-un attraverserà al'di ferro, il confine più fortificato al mondo, per un summit al villaggio di Panmunjom con il presidente sudcoreano Moon Jae-in: un evento già definito storico e su cui saranno puntati gli occhi della comunità internazionale, sperando in sviluppi positivi su denuclearizzazione e pace in vista dell'altro faccia a faccia di maggio o inizio giugno tra Kim e il presidente americano Donald Trump.Alle 9.30 di domani mattina (le 2.30 di stanotte in Italia), il 'supremo comandante' del Nord sarà il primo rappresentante della famiglia che guida da70 anni lo Stato eremita a calpestare il suolo sudcoreano. Lo farà passando dal palazzo blu noto come T2 e T3, usato per i meeting della Commissione militare dell'armistizio. Moon lo aspetterà di fronte, ha spiegato Im ...