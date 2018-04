Kim incontra Moon | storico vertice tra le due Coree

Corea - Kim Jong-un incontra il sudcoreano Moon Jae-in : Storico incontro, previsto per la giornata di domani, tra il Presidente della Corea Del Sud Moon Jae-in e il leader della Corea Del Nord Kim Jong-un, importantissimo e inedito passo verso la pace definitiva tra le due Corea.Sarà Kim Jong-un ad attraversare il confine e mettere piede in Corea Del Sud - sarà la prima volta per un leader nordCoreano dal 1953 ad oggi - e raggiungere Moon Jae-in nel complesso militare di Panmunjom, situato nella ...

Corea del Nord - Trump conferma : “Mike Pompeo ha incontrato Kim Jong-Un una settimana fa a Pyongyang” : Era diventato un caso l’incontro di “altissimo livello” a cui aveva fatto riferimento Trump a margine del summit col premier giapponese Shinzo Abe nella sua residenza di Mar-a-Lago. Una “missione segreta” che, secondo il Washington Post, aveva portato il direttore della Cia e probabile nuovo segretario di Stato Usa Mike Pompeo alla corte di Kim Jong-Un a Pyongyang. Ma ora è arrivata la conferma – via Twitter ...

Il direttore della CIA si è incontrato segretamente con Kim Jong-un : L'incontro tra Kim e Mike Pompeo è avvenuto a Pasqua ed è servito per preparare quello tra Kim e il presidente Donald Trump The post Il direttore della CIA si è incontrato segretamente con Kim Jong-un appeared first on Il Post.

Kim JONG-UN HA INCONTRATO XI JINPING IN CINA/ La denuclearizzazione dipende da Usa e Corea del Sud : Kim JONG-UN ha INCONTRATO Xi JINPING in CINA: il misterioso viaggio del dittatore, che ha parlato con il presidente cinese. Ecco il perché di tale vis-a-vis avvenuto in questi giorni(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 11:11:00 GMT)

Kim Jong-un ha incontrato Xi Jinping a Pechino : È il primo incontro all'estero del dittatore nordcoreano con un altro capo di stato: cosa significa The post Kim Jong-un ha incontrato Xi Jinping a Pechino appeared first on Il Post.

Kim Jong-un incontra Trump - ecco la possibile sede del vertice Video : Non esiste ancora una data e nemmeno una sede per ospitare l'atteso bilaterale tra Stati Uniti e Corea del Nord [Video], dove per la prima volta nella Storia un presidente americano in carica ed un leader nordcoreano si confronteranno faccia a faccia. Gli ultimi avvenimenti internazionali, però, fanno intuire che la sede idonea per ospitare un incontro fondamentale per porre le basi di una soluzione alla lunga crisi coreana sia stata gia' scelta ...