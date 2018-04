Kim attraverserà il confine a piedi | accompagnato dalla sorella Tutti i dettagli dello

huffingtonpost

(Di giovedì 26 aprile 2018) Il leader nordcoreano Kim Jong-un attraverserà la linea di demarcazione militare che separa le due Coree domani mattina alle 9.30 (le 2.30 del mattino in Italia), per partecipare, dieci minuti dopo, alle 9.40, a una cerimonia ufficiale di benvenuto. Ad aspettarlo, sulla linea di demarcazione militare a Panmunjom, ci sarà il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in. Kim attraverserà ile Moon saluterà il leader nordcoreano rivolgendosi a lui con la sua carica ufficiale, quella di presidente della Commissione per gli Affari Statali della Corea del Nord. Si tratterà del primo attraversamento delin territorio sudcoreano di un leader della Corea del Nord dal 1953, quando venne firmato l'armistizio che pose fine alle ostilità della guerra di Corea.I due scambieranno alcune battute informali per cominciare a creare un legame ...