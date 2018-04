Khalifa Haftar rientra a Bengasi | saluta sorridente gli alti ufficiali appena sbarcato da

Il governo francese ha confermato che il comandante libico Khalifa Haftar è ricoverato in Francia : Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian ha confermato che il comandante dell’Esercito nazionale libico Khalifa Haftar è ricoverato in un ospedale vicino a Parigi, e ha aggiunto che le sue condizioni di salute stanno migliorando. Alcuni media francesi The post Il governo francese ha confermato che il comandante libico Khalifa Haftar è ricoverato in Francia appeared first on Il Post.

“Khalifa Haftar morto” - ma il portavoce smentisce : “Tornerà in Libia a combattere il terrorismo” : Il generale libico Khalifa Haftar è ricoverato in un ospedale a Parigi, ma tornerà in Libia tra qualche giorno per “continuare la lotta al terrorismo”. Lo ha dichiarato su Twitter il portavoce di Haftar, Ahmed al-Mesmari, spiegando le circostanze che hanno portato al ricovero dell’uomo forte della Cirenaica e così smentendo la notizia della morte riportata dai media locali. Haftar, secondo al-Mesmari (nella foto), si è sentito male nel corso di ...

Come sta Khalifa Haftar? : Ieri i giornali italiani hanno dato per certa la morte del comandante della Libia orientale, ma ci sono diverse smentite e per ora nessuna conferma The post Come sta Khalifa Haftar? appeared first on Il Post.

Il giallo - i media : «E' morto il generale Khalifa Haftar - capo delle forze armate di Tobruk» : Colpito da un ictus nei giorni scorsi e ricoverato in Francia, è morto il generale libico Khalifa Haftar comandante delle forze armate che fanno capo al Parlamento di Tobruk. Lo ha riferito...

Tweet del Lybia Observer : il generale libico Khalifa Haftar sarebbe morto : "Il generale libico Khalifa Haftar è morto, lo confermano fonti diplomatiche". Lo scrive 'The Lybia Observer' in un Tweet.Just In: #Libya's warlord Khalifa #Haftar has died, diplomatic sources confirm pic.twitter.com/nbHD63Y1kh — The Libya Observer (@LyObserver) April 13, 2018Un testo analogo, senza indicazioni di fonti e precisando "a Parigi", è stato pubblicato dal sito Libyan Express. Non ci sono tuttavia ancora conferme ...

Libia - media libici : “Il generale Khalifa Haftar è morto”. Ora possibile “rottura dello stallo” : Il generale libico, Khalifa Haftar, comandante delle forze armate che fanno capo al Parlamento di Tobruk, sarebbe morto. Lo ha riferito sul proprio account Twitter il sito d’informazione Libya Observer, spiegando che la notizia sarebbe stata confermata da “fonti diplomatiche”. Molti media libici, tra cui Libyan Express e Alnabaa Tv, stanno rilanciando in questi minuti la notizia della morte dell’’uomo forte della ...

