Juventus | l' ex portiere del Boca Gatti | ' Buffon? Sono meglio io'

Confronto Buffon-tifosi - la risposta del portiere bianconero non convince i supporter della Juventus : Tensione in casa Juventus dopo la sconfitta nello scontro scudetto contro il Napoli, adesso un solo punto di vantaggio sulla squadra di Maurizio Sarri. Ieri contestazione da parte dei tifosi bianconeri delusi dalle ultime prestazioni ma anche e soprattutto per il mancato saluto al termine della partita. “Noi vi aspettavamo, hai salutato i napoletani, ma non sei venuto da noi: perché?”, la domanda degli ultras a cui Buffon risponde ...

BUFFON - LITE CON BENATIA NEGLI SPOGLIATOI/ Il portiere sul post Juventus-Napoli : "Vogliono destabilizzarci..." : BUFFON, LITE con BENATIA NEGLI SPOGLIATOI: dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 17:21:00 GMT)

Calciomercato Juventus - scatto per il portiere della prossima stagione : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dalla brutta sconfitta nella gara di campionato contro il Napoli, ko che ha complicato terribilmente le chance di scudetto, un altro obiettivo rischia di sfumare dopo l’eliminazione ai quarti di Champions League contro il Real Madrid. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione, una situazione da chiarire è quella che riguarda i portieri. Al termine della stagione, saluterà ...

Real Madrid-Juventus - Buffon torna alla carica : il nuovo monologo del portiere bianconero : Real Madrid-Juventus, Buffon torna alla carica, non si placano le polemiche dopo la gara di Champions League che ha portato all’eliminazione dei bianconeri, parole durissime del portiere della Juventus che hanno creato scalpore. Buffon adesso torna alla carica, ecco le nuovi frasi con De Devitiis delle Iene e l’intervista integrale andrà in onda domenica in prima serata su Italia 1: “io non devo rimediare perché io sono un ...

Real Madrid-Juventus - anche Del Piero tira le orecchie al portiere Buffon : Real Madrid-Juventus, sfogo pesante, troppo pesante quello del portiere Buffon al termine della partita di Champions League contro il Real Madrid che ha portato all’eliminazione dei bianconeri. Dichiarazioni che non sono andate già all’ex Del Piero che durante la trasmissione Sky Sport L’Originale ha così commentato: “Quando Gigi ha parlato dell’arbitro, ho fatto fatica a comprenderlo, onestamente. Non capisco perché si debba ...

Juventus - Marchetti vice Szczesny : il portiere arriverà a parametro zero : Marchetti vice Szczesny- Come riportato dalle ultime notizie di mercato, sarà Marchetti il vice portiere bianconero in vista della prossima stagione. L’attuale estremo difensore della Lazio arriverebbe a Torino a parametro zero. Con l’addio ormai certo di Buffon, Szczesny andrà a recitare la parte di nuovo “attore protagonista” della porta bianconera. Marchetti, come dodicesimo, assicurerebbe […] L'articolo ...

Buffon - addio a Juventus e Nazionale?/ Il portiere avrebbe deciso di smettere a giugno : Buffon, addio a Juventus e Nazionale? Il portiere avrebbe deciso di smettere a giugno. L’estremo difensore bianconero vicino all’addio al calcio giocato dopo questa stagione(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 11:27:00 GMT)

Tottenham-Juventus - Szczesny sfotte i tifosi ospiti : portiere scatenato [VIDEO] : Tottenham-Juventus, Szczesny scatenato. Nella serata di ieri si è giocata la gara di Champions League tra Tottenham e Juventus, successo della squadra di Massimiliano Allegri grazie alle reti di Higuain e Dybala che hanno ribaltato l’iniziale svantaggio da parte di Son. La Juventus ha quindi staccato il pass per i quarti di finale e si candida ad essere grande protagonista fino al termine della competizione, adesso attesa per conoscere ...

Szczesny pizzicato dai tifosi del Totteham : la risposta del portiere della Juventus : La Juventus di Massimiliano Allegri doveva vincere ed ha vinto. I bianconeri hanno faticato e non poco per piegare la resistenza del Tottenham di Mauricio Pochettino, sconfitto alla fine per 2-1. ...

Juventus - novità incredibili sul futuro del portiere Buffon : la situazione : La Juventus si prepara per la difficile trasferta di campionato contro la Lazio, passo fondamentale per la lotta salvezza. Ma a tenere banco è anche il mercato ed in particolar modo il futuro del portiere Buffon, nelle ultime ore importanti novità ed aggiornamenti da parte Silvano Martina, agente del portiere della Juventus, a Rmc Sport: “Il tempo dirà come si sente. Deve essere lui, e solo lui, a decidere. Se continua è perché vuole fare ...

Juventus - lite per il rinnovo di Buffon?/ Dagospia : Agnelli fa infuriare il portiere - Allegri terzo incomodo : Juventus, lite per il rinnovo di Buffon? Dagospia: Agnelli fa infuriare il portiere, Allegri terzo incomodo. Le ultime notizie sul futuro del capitano bianconero(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 20:06:00 GMT)