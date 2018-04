Juventus | Khedira | ' Rimaniamo uniti e diamo tutto quello che abbiamo'

Probabili formazioni/ Juventus Napoli : quote e ultime novità live. Attenzione a Khedira (Serie A) : Probabili formazioni Juventus Napoli: quote e le ultime novità sui moduli e i titolari per la grande sfida al vertice, posticipo della 34^ giornata di Serie A allo Stadium(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 10:52:00 GMT)

Juventus-Sampdoria 3-0 : i bianconeri mettono le mani sullo scudetto con Mandzukic - Howedes e Khedira - Video gol - : Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images, scelta da SuperNews Juventus-Sampdoria 3-0: i bianconeri mettono le mani sullo scudetto con Mandzukic, Howedes e Khedira. La Samp non riesce a rispondere ai ...

Diretta/ Juventus-Sampdoria - risultato live 3-0 - streaming video e tv : a segno anche Howedes e Khedira! : Diretta Juventus Sampdoria, info streaming video e tv: i bianconeri cercano di dimenticare la beffa del Bernabeu e vendicare la sconfitta dell'andata.

LIVE Juventus-Sampdoria in DIRETTA : 3-0 - Khedira firma il tris : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Juventus-Sampdoria, 32ma giornata della Serie A: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdervi nulla di questa partita. Appuntamento alle 18.00 . ...

Diretta/ Juventus-Sampdoria (risultato live 3-0) streaming video e tv : a segno anche Howedes e Khedira! : Diretta Juventus Sampdoria, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I bianconeri cercano di confermare il vantaggio e dimenticare il Bernabeu(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 19:30:00 GMT)

Juventus - Khedira : Orgogliosi di quanto fatto in Champions. Rigore al Real? Arbitro era insicuro : Così come ha spiegato Sami Khedira ai microfoni di Sky Sport: 'Giocare e rimontare al Bernabeu è quasi impossibile, ma noi l'abbiamo fatto. A fine gara eravamo tristi e anche oggi è dura accettare ...

Juventus - Khedira : 'Rigore al Real? L'arbitro non era sicuro di assegnarlo' : ... ora dobbiamo guardare avanti e concentrarci sullo scudetto e la Coppa Italia che sono due grandi obiettivi", le parole rilasciate in un'intervista esclusiva a Sky Sport da Sami Khedira a due giorni ...

PAGELLE/ Real Madrid-Juventus (1-3) : il riscatto di Khedira - i voti della partita (Champions League quarti) : Le PAGELLE di Real Madrid Juventus: i voti della partita che si è giocata al Santiago Bernabeu. I migliori e i peggiori della partita di ritorno dei quarti di Champions League.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 12:59:00 GMT)

Emre Can-Juventus - Khedira smentisce ma si rischia l'asta : TORINO - Ieri era stato il tabloid britannico Daily Star a lanciare la 'bomba' di mercato: secondo una fonte vicina a Sami Khedira , compagno del centrocampista in uscita dal Liverpool a parametro ...

Juventus news. Dall'Inghilterra - Emre Can conferma a Khedira la sua voglia di bianconero : Secondo diversi quotidiani britannici, il centrocampista tedesco avrebbe svelato il suo futuro. Si attendono conferme, ma il giocatore è davvero vicino ai bianconeri Juventus, Pjanic: "A Madrid per ...

Pagelle Juventus-Real Madrid 0-3 - Champions League : Ronaldo extraterrestre - Dybala che delusione! Khedira il migliore tra i bianconeri : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Real Madrid Arriva una sconfitta pesante per la Juventus nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League 2018. All’Allianz Arena di Torino i campioni d’Italia sono stati piegati 3-0 dal Real Madrid, trascinato da un Cristiano Ronaldo in serata di grazia, autore di due reti (seconda da urlo: rovesciata in stile cartone animato giapponese) e dell’assist sul tris di Marcelo. Discorso ...

Pagelle Juventus-Real Madrid 0-3 - Champions League : Ronaldo extraterrestre - Dybala che delusione! Khedira il migliore tra i bianconeri : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Real Madrid Arriva una sconfitta pesante per la Juventus nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League 2018. All’Allianz Arena di Torino i campioni d’Italia sono stati piegati 3-0 dal Real Madrid, trascinato da un Cristiano Ronaldo in serata di grazia, autore di due reti (seconda da urlo: rovesciata in stile cartone animato giapponese) e dell’assist sul tris di Marcelo. Discorso ...

LIVE Pagelle Juventus-Real Madrid - Champions League in DIRETTA : 0-1 - Ronaldo letale - Khedira il cuore della Vecchia Signora : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Real Madrid Buonasera e bentrovati alle Pagelle LIVE di Juventus-Real Madrid, match d’andata dei quarti di finale di Champions League. All’Allianz Stadium di Torino i bianconeri di Massimiliano Allegri vanno a caccia dell’impresa e di rivincite dopo la sconfitta nella Finale di Cardiff dell’anno scorso. Reduce dalla qualificazione sofferta contro il Tottenham, i campioni ...

Juventus - Buffon : "Forza - cinismo e convinzione". Khedira : "E ora silenzio" : Il giorno dopo sui social: "Sono contentissimo per la vittoria e per il mio gol". twitta Sami Khedira dopo il successo della Juventus contro il Milan, propiziato da un suo assist e chiuso con la rete ...