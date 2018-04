Juventus - ecco il terzino italiano che non ti aspetti : duello con l'Arsenal : Tra la decisiva trasferta di Milano con l'Inter e i nuovi obiettivi di mercato. Sotto traccia la Juventus continua a dragare il mercato per individuare gli elementi giusti per tentare l'assalto alla Champions League dopo la beffa del Bernabeu. Il club bianconero ha individuato nel terzino destro Cristiano Piccini il possibile rinforzo nel ruolo di laterale destro. Il venticinquenne è di proprietà dello Sporting Lisbona che la scorsa estate ha ...

Nervi tesi in casa Juventus - ecco il discorso dei tifosi all’attaccante Dybala : La situazione in casa Juventus non è facile dopo la sconfitta nella gara di campionato contro il Napoli, contestazione dei tifosi dopo le ultime prestazioni, è stato chiesto lo scudetto. Colloquio tra i tifosi e l’attaccante Dybala, ecco le parole all’argentino: “non possiamo contestare niente noi a voi. Siamo solo ed esclusivamente per incitarvi e basta. Noi non vogliamo perdere questo scudetto, questo è il nostro scudetto, ...

Calciomercato Juventus - rivoluzione in attacco : ecco chi potrebbe arrivare Video : Momento molto delicato in casa #Juventus dopo la sconfitta per uno a zero contro il Napoli, maturata all'ultimo minuto della gara di domenica scorsa. Il gol di Koulibaly ha ridato morale al Napoli, che ora è considerato favorito per lo scudetto, visto il calendario. La Juventus, infatti, dovra' affrontare due gare molto difficili contro Inter e Roma, due squadre che sono alla caccia della qualificazione alla prossima edizione della Champions ...

Juventus a pezzi : “lite nello spogliatoio dopo il ko contro il Napoli - alta tensione Buffon-Benatia”. Ecco cos’è successo : Juventus, alta tensione nello spogliatoio dopo la sconfitta nella gara di campionato contro il Napoli. La squadra di Massimiliano Allegri esce con le ossa rotte dallo scontro scudetto, i bianconeri hanno un punto di vantaggio sugli uomini di Sarri ma il successo nello scontro diretto ha ribaltato le gerarchie. tensione sempre più alta in casa Juventus e come riporta la carta stampata battibEcco nello spogliatoio al termine della partita, Buffon ...

Panchina Juventus - bomba clamorosa di Pistocchi : “ecco il prossimo allenatore - Allegri all’Arsenal” : Panchina Juventus – Momento delicato in casa Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla brutta sconfitta davanti al pubblico amico contro il Napoli, si complica la corsa scudetto del club bianconero. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed una situazione importante da chiarire è quella di Massimiliano Allegri, quasi certo l’addio al termine della stagione. Il giornalista Maurizio Pistocchi nel frattempo lancia la ...

Juventus - Allegri e Marchisio scrivono al popolo bianconero : ecco le loro parole Video : Quella di ieri sera non è sicuramente stata una serata felice per la Juve. I bianconeri hanno perso lo scontro diretto contro il Napoli e adesso hanno un solo punto di vantaggio in classifica sui partenopei. Oltre alla sconfitta la #Juventus ha dovuto fare i conti con l'infortunio di Giorgio Chiellini. Il numero 3 bianconero ha dovuto lasciare il campo dopo pochissimi minuti a causa di un infortunio al ginocchio. Adesso il timore di tutti i ...

Juventus-Napoli - l’incredibile retroscena da Roma : “ecco cosa ha combinato De Laurentiis dopo il gol di Koulibaly” : Juventus-Napoli, successo importantissimo della squadra di Maurizio Sarri che si porta ad un solo punto di distacco dal club bianconero, ultime giornate entusiasmanti per la corsa scudetto. Nel frattempo emerge un incredibile retroscena dal Prof. Giordano rettore dello Sbarro Health Research Organization a Philadelphia che ha parlato ai microfoni di Radio Marte: “Ho visto la partita tra Juventus e Napoli a Roma fianco a fianco con De ...

Infortunio Chiellini - ecco l’esito degli accertamenti : Juventus nei guai : Infortunio Chiellini – Giorgio Chiellini è stato sottoposto nella giornata odierna a esami strumentali, a seguito dell’Infortunio patito nel corso della gara di ieri sera, per quale è stato costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco. Dagli accertamenti esperiti – con le cautele del caso dovute alla precocità dell’effettuazione degli stessi – è emersa la presenza di una lesione al bicipite femorale, in sede pre-inserzionale al ...

Juventus-Napoli - Sarri svela : “il dito medio? Ecco cosa è successo” : Juventus-Napoli, lo scontro scudetto ha portato al blitz della squadra di Sarri che adesso è favorita per la vittoria finale, prima del match dito medio per il tecnico azzurri nei confronti dei tifosi bianconeri, l’allenatore spiega il motivo: “I tifosi della Juve non c’entrano niente. Ho risposto a un gruppo di persone che ci stavano sputando e insultando perché siamo napoletani. Io mai mi permetterei di fare un gesto a una persona ...

Juventus-Napoli - delirio prima del match : ecco cosa è successo [VIDEO] : Juventus-Napoli – Una sfida quella della Juventus contro il Napoli in cui la squadra di Sarri potrebbe giocarsi le sorti del campionato. I tifosi partenopei lo sanno e per questo hanno letteralmente braccato l’autobus della loro squadra del cuore per fargli sentire tutto il calore possibile. Tra fumogeni e cori i napoletani circondano il pullman e fanno festa prima della partenza di quest’ultimo verso Torino, dove si disputerà il match ...

Juventus-Napoli - ci siamo : ecco le mosse di Allegri e Sarri : ROMA - Sintetizzando: la solidità della difesa della Juve di fronte alla sincronia dei movimenti dell'attacco del Napoli ; il palleggio del centrocampo azzurro contro la robustezza del centrocampo ...

Juventus-Napoli streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Juventus-Napoli streaming, ecco dove guardare la diretta della partita – Si conclude la 34^ giornata del campionato di Serie A, grande spettacolo con lo scontro scudetto tra Juventus e Napoli, partita fondamentale per il proseguo del campionato. Nel match di Serie A si affronteranno Juventus e Napoli in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come ...

Juventus-Napoli - tutti i reparti a confronto : ecco perchè la squadra di Sarri pensa al colpaccio : Juventus-Napoli, è la viglia della partita più importante della stagione, fondamentale scontro per lo scudetto, i punti di distacco in classifica sono 4, la squadra di Allegri è reduce dal pareggio contro il Crotone, quella di Sarri dal successo contro l’Udinese, gli azzurri pensano al colpacci e hanno tutte le carte in regola per riuscirci, ecco l’analisi reparto per reparto. Partita dalla panchina, Allegri ha conquistato tanti ...