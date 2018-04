Juventus | De Sciglio sempre out Contro l' Inter ci sarà Marchisio

Juventus - stagione finita per De Sciglio - : Il terzino bianconero era uscito per un problema al piede nel match di Champions League contro il Real Madrid e secondo quanto riporta Premium Sport, gli esami medici avrebbero evidenziato una ...

Juventus - sospetta lesione plantare a piede sinistro per De Sciglio : La Juventus è tornata ad allenarsi nel pomeriggio all’indomani dell’eliminazione dalla Champions League ad opera del Real Madrid. I giocatori impegnati al ‘Bernabeu’ hanno svolto una seduta di scarico in palestra, lavoro atletico per il resto del gruppo. Non ha preso parte alla seduta De Sciglio, sostituito nel primo tempo nel match di ieri sera: il giocatore ha infatti riportato una sospetta lesione della fascia plantare ...

LIVE Pagelle Juventus-Real Madrid - Champions League in DIRETTA : 0-1 - De Sciglio sbaglia - Ronaldo letale : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Real Madrid Buonasera e bentrovati alle Pagelle LIVE di Juventus-Real Madrid, match d’andata dei quarti di finale di Champions League. All’Allianz Stadium di Torino i bianconeri di Massimiliano Allegri vanno a caccia dell’impresa e di rivincite dopo la sconfitta nella Finale di Cardiff dell’anno scorso. Reduce dalla qualificazione sofferta contro il Tottenham, i campioni ...

Juventus - De Sciglio : 'La svolta è arrivata contro la Lazio' : "La svolta è arrivata con il gol di Dybala contro la Lazio ". A dirlo è Mattia De Sciglio , difensore della Juventus. L'ex Milan, ai microfoni di Sky Sport, ha così commentato l'attuale lotta scudetto, che vede i bianconeri a + 4 sul Napoli. "Dal punto di vista mentale la vittoria dell'Olimpico ci ha dato una spinta in più. Poi il successo di ieri ...

