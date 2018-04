Juventus | Barzagli | ' Nessuna contestazione | i tifosi ci hanno solo incitato'

Infortunio Barzagli/ Juventus - difensore ko dopo il Real Madrid : problema muscolare all'addome : Infortunio Barzagli: il difensore della Juventus ko dopo la partita con il Real Madrid. problema muscolare all'addome per il centrale. Le ultime notizie sulle sue condizioni fisiche(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:36:00 GMT)

Juventus - trauma distrattivo all’addome per Barzagli : Il difensore della Juventus Andrea Barzagli, infortunatosi ieri nel match di Champions contro il Real Madrid, è stato sottoposto oggi a una risonanza magnetica che ha evidenziato un trauma distrattivo dei muscoli obliqui dell’addome. Il calciatore ha già iniziato le terapie e sarà rivalutato nei prossimi giorni. (AdnKronos) L'articolo Juventus, trauma distrattivo all’addome per Barzagli sembra essere il primo su CalcioWeb.

Juventus - Barzagli : “Cristiano Ronaldo? E’ letale” : “E’ uno dei giocatori più forti di sempre, forse il più forte e contro questi giocatori non puoi sbagliare nulla. Noi, purtroppo, qualche errore l’abbiamo commesso. Io in particolare, in occasione del primo gol, e come se non bastasse anche lui si è inventato un secondo gol assurdo”. Andrea Barzagli rende onore alla prodezza in rovesciata di Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta nel 3-0 con il quale il Real Madrid ha ...

Probabili formazioni Juventus-Real Madrid - quarti di finale Champions League : bianconeri senza Benatia e Pjanic - Allegri si affida a Barzagli : Due perni dello scacchiere di Allegri salteranno l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid. Benatia e Pjanic hanno rimediato un pesante cartellino giallo a Wembley e non potranno prender parte alla sfida tra la Juventus e i Galacticos. Due assenze non da poco per Allegri, che in ogni caso ha dimostrato a più riprese di saper fare di necessità virtù e leggere le partite con grande acume tattico. Il tecnico ...

Juventus - Barzagli ritrova Bonucci : 'Per lui sarà una sfida speciale' : Inter, Juventus, Milan: non solo Bonucci, chi ha indossato la maglia delle tre grandi? Con queste parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport 24, il difensore della Juventus parla della sfida di ...

Juventus - Barzagli : 'La sfida col Milan pesa - per Bonucci sarà speciale' : Ma Andrea Barzagli, che con lui e Chiellini ha formato una delle difese più forti di sempre, ne ha parlato così, intervistato da Sky Sport: "Per noi non cambierà molto, ma per Leo sarà una partita ...

Juventus - ora i rinnovi di Chiellini e Barzagli : TORINO - I dirigenti bianconeri non saranno i soli a firmare a breve il rinnovo dei loro contratti con la Juventus . Lo farà in tempi strettissimi anche chi tra qualche anno potrebbe affiancarli, ma ...

Juventus - Barzagli scatenato : che frecciata al Napoli di Sarri! : La Juventus è reduce dall’entusiasmante successo sul campo del Tottenham, la squadra di Massimiliano Allegri ha staccato il pass per i quarti di finale e si candida ad essere protagonista fino al termine della competizione. Nel frattempo il difensore Barzagli lancia qualche frecciata al Napoli di Sarri come riporta ‘TuttoSport’: “Noi non potremo mai giocare come il Napoli e neanche loro potrebbero giocare come noi, sono ...

Juventus ai quarti. Buffon - Chiellini - Barzagli è la Champions dei senatori : TORINO - L'urlo di Chiellini, l'abbraccio di capitan Buffon. A volte non servono migliaia di lettere per descrivere una vittoria, basta l'immagine, uno scatto, un momento che riassume emozioni e ...

Tottenham-Juventus - Barzagli rischia grosso : brutta reazione del bianconero : Tottenham-Juventus – Si sta giocando il ritorno della gara degli ottavi di finale di Champions League, in campo Tottenham e Juventus che si stanno affrontando in una gara fondamentale per la qualificazione ai quarti. Momento iniziale da brividi con il minuto di silenzio per Davide Astori, trovato senza vita prima della gara di campionato contro l’Udinese. Errore clamoroso dell’arbitro che non ha fischiato un rigore nettissimo ...