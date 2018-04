Juve-Inter | sfida anche sul mercato | Cancelo nel mirino dei bianconeri

Inter-Juve - corsi e ricorsi da Ronaldo fino ad Allegri : Dall'Inter all'Inter. Dove tutto è cominciato, adesso si può concludere. La grande nemica che ha aperto il ciclo straordinario dei sei scudetti, può mettere fine all'era da record della Signora. È un ...

Inter-Juventus - le probabili formazioni : Spalletti ha due dubbi da sciogliere Video : Il big match della trentacinquesima giornata di campionato sara' sicuramente quello che andra' in scena nell'anticipo di sabato, allo stadio Meazza, e che vedra' di fronte #Inter e #Juventus. Il derby d'Italia quest'anno ha un'importanza assoluta sia per la corsa scudetto che per la corsa Champions. I nerazzurri sono quinti in classifica a 66 punti, ad un punto da Roma e Lazio, rispettivamente terza e quarta a pari punti, e non possono ...

Juventus - contestazione tifosi a Vinovo/ Lo sfottò dei tifosi interisti infiamma la sfida di sabato : Juventus, contestazione tifosi a Vinovo, corì ultrà dopo il ko di domenica sera contro il Napoli di Maurizio Sarri: "Ora fuori i ***". Dybala, Marchisio e Buffon...(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 22:30:00 GMT)

Inter-Juventus - tutti i precedenti a Milano nel mese di aprile Video : #Inter-#Juventus, derby d'Italia: la storia stessa del calcio italiano concentrata in una sfida. Mai banale, mai amichevole anche quando non è stata partita ufficiale. Decisiva per lo scudetto in più di una circostanza. Sul prato del 'Meazza' c'è uno scudetto in palio [Video], a tutti gli effetti quello della Juventus che fino a poche settimane fa sembrava quasi scontato. Un punto in due partite, tra cui lo scontro diretto con il Napoli, hanno ...

Per la Juve avviso di sfratto dalla vetta : l’Inter fa sul serio : Conto alla rovescia iniziato per Inter – Juventus. La gara più importante della prossima giornata di Serie A vale doppio.

Inter-Juventus - le 12 volte in cui è stata decisiva : Di conseguenza il big match tra Inter e Juventus ha assunto un'importanza fondamentale per l'economia del campionato. Non solo dal punto di vista dei bianconeri, costretti ormai a non commettere più ...

Inter : non sarà una punizione - ma la squadra andrà in ritiro in vista della Juve : Non si tratta di un provvedimento punitivo o dettato dalla mancanza di fiducia nei confronti dei giocatori, conferma il Corriere dello Sport , ma di una scelta fatta per preparare al meglio anche i ...

Materazzi carica l’Inter : “La Juve non deve vincere e che goduria se il Napoli sorpassa” : Materazzi carica l’Inter: “La Juve non deve vincere e che goduria se il Napoli sorpassa” Marco Materazzi infiamma Inter-Juve. “San Siro è casa nostra e a casa nostra la Juventus non deve vincere”, ha spiegato al Correre dello Spot l’ex nerazzurro. “L’Inter non può farsi sfuggire questa occasione per fare un passo importante verso il […]

Juve - quasi 10.000 tifosi a San Siro per la sfida all'Inter : Si attende il tutto esaurito, almeno per quanto riguarda la curva ospite, per la grande sfida tra Inter e Juventus in programma per sabato sera. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport , infatti, saranno circa 10.000 i tifosi bianconeri allo stadio, parte dei 74.000 biglietti venduti finora , che lasciano appena 4.000 tagliandi rimasti nei vari settori dello stadio. Il Derby d'...

Serie A - Bergomi : «Se la Juventus batte l'Inter le vincerà tutte» : MILANO - "Il Napoli poteva perdere la speranza dopo il gol di Dybala alla Lazio, ma poi ha avuto la forza di recuperare certe gare e pareggiarne altre importanti, come contro l'Inter o contro il Milan"...

Inter-Juve - Vecino verso una maglia da titolare : L'uruguaiano dovrebbe completare la mediana con Brozovic, davanti ritorna Candreva. A San Siro previsto il sold out

Materazzi contro la Juventus : “l’Inter deve vincere - che goduria il sorpasso del Napoli” : Si avvicina sempre di più la gara tra Inter e Juventus valida per il campionato di Serie A, clima tesissimo dopo le ultime dichiarazioni da parte di Marco Materazzi al Corriere dello Sport: “San Siro è casa nostra e a casa nostra la Juventus non deve vincere. L’Inter non può farsi sfuggire questa occasione per fare un passo importante verso il ritorno in Champions e complicare la corsa verso lo scudetto di una rivale storica – ...

Materazzi : 'L'Inter batterà la Juve e sarà goduria doppia. Iuliano-Ronaldo? Le parole di Ceccarini mi fanno pena' : L'ex difensore dell'Inter , Marco Materazzi , ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida di sabato sera che vedrà l'Inter sfidare la Juventus: 'E' tanto che l'Inter non aveva la chance di disputare una gara del genere' Secondo lei come finirà? 'Dico '1'. L'Inter ...

Materazzi carica l'Inter : 'La Juve non deve vincere a San Siro - Champions nel nostro DNA. De Vrij? Fenomeno' : Le sue parole mi hanno fatto pena o tenerezza perché tutto il mondo ha visto quello cosa è accaduto. Se dopo 20 anni è convinto che doveva ammonire Ronaldo per simulazione, davvero non so se ...