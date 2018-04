Juve e Napoli | sì alle gare in contemporanea negli ultimi due turni

Juve : Barzagli - col Napoli giornata no : ANSA, - TORINO, 26 APR - "Difficile dire cosa sia mancato contro il Napoli, un po' tutto". Andrea Barzagli fa autocritica dopo il ko della sua Juventus contro il Napoli. "Raramente si è vista una ...

Serie A Brunelli : «Contemporaneità Juventus e Napoli? Decideremo presto» : TORINO - "L'augurio della Lega è che sia un campionato più incerto possibile: quest'anno le premesse sono state rispettate. Bisogna fare i complimenti a Juventus e Napoli , ma non ci sfugge che mai ...

Arbitri Serie A - Inter-Juventus ad Orsato - Fiorentina-Napoli a Mazzoleni : Arbitri Serie A – Si avvicina sempre di più l’inizio della 35^ giornata del campionato di Serie A, turno fondamentale soprattutto per la lotta scudetto, il big match tra Inter e Juventus è stato affidato ad Orsato mentre Mazzolini è stato scelto per Fiorentina-Napoli. Bologna-Milan a Giacomelli. Questo l’elenco completo delle designazioni della 35.ima giornata: ATALANTA – GENOA FABBRI BINDONI – MASTRODONATO IV: PAIRETTO VAR: ...

Lega Serie A : sì a Juve e Napoli in contemporanea nelle ultime 2 giornate : CAMPIONATO A BLOCCHI - Secondo La Gazzetta dello Sport , inoltre, la Lega valuta dei 'blocchi' di partite da far giocare in contemporanea per le squadre in lotta per uno stesso obiettivo . Dopo il ...

Lotta scudetto - Napoli e Juventus in contemporanea? Ecco la decisione : Lotta scudetto sempre più avvincente nel campionato di Serie A, testa a testa tra Napoli e Juventus che si preannuncia fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Il club del presidente De Laurentiis aveva chiesto la contemporaneità con i bianconeri nelle ultime due giornate, la richiesta ha avuto esito positivo, Napoli e Juventus giocheranno allo stesso orario. Inoltre le ultime giornate saranno divise in blocchi di gare in base ...

La Lega dice sì al Napoli : in campo alla stessa ora della Juventus per le ultime due : Fumata bianca. La Lega di Serie A , secondo quanto anticipato da 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe deciso di accettare la proposta del Napoli che dopo la vittoria dello 'Stadium' ha chiesto di poter giocare in contemporanea con la Juventus non solo l'ultima , come già previsto dal ...

Quote scudetto - Juve ko e titolo al Napoli crolla da 6 - 00 a 2 - 00 : Cambia tutto nelle scommesse sullo scudetto dopo il blitz del Napoli a Torino: il gol di Koulibaly in chiusura di partita vale la prima vittoria degli azzurri allo Stadium ma soprattutto un taglio drastico della quota per il titolo, dove ora la squadra di Sarri e quella di Allegri sono di nuovo testa a testa. Dal 6,00 di cinque giorni fa, subito dopo il turno infrasettimanale, lo scudetto al Napoli, fa sapere Agipronews, è crollato a 2,00 sul ...

Juventus - contestazione tifosi a Vinovo/ Cori ultrà dopo il ko col Napoli : "Ora fuori i **". Buffon - Dybala... : Juventus, contestazione tifosi a Vinovo, corì ultrà dopo il ko di domenica sera contro il Napoli di Maurizio Sarri: "Ora fuori i ***". Dybala, Marchisio e Buffon...(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 16:29:00 GMT)

Buffon - lite con Benatia negli spogliatoi/ Tensione dopo la rabbia di Allegri post Juve-Napoli : Buffon, lite con Benatia negli spogliatoi: dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 23:38:00 GMT)

Materazzi carica l’Inter : “La Juve non deve vincere e che goduria se il Napoli sorpassa” : Materazzi carica l’Inter: “La Juve non deve vincere e che goduria se il Napoli sorpassa” Marco Materazzi infiamma Inter-Juve. “San Siro è casa nostra e a casa nostra la Juventus non deve vincere”, ha spiegato al Correre dello Spot l’ex nerazzurro. “L’Inter non può farsi sfuggire questa occasione per fare un passo importante verso il […]