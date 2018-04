Judo | Europei 2018 | Matteo Medves impetuoso! E’ in semifinale | l’azzurro si gioca le

LIVE Judo - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata. MATTEO MEDVES SPETTACOLARE - è in semifinale nei -66 kg! Manuel Lombardo beffato. Fuori Martina Lo Giudice - Francesca Milani e Rosalba Forciniti : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di Judo, in scena a Tel Aviv. Oggi, giovedì 26 aprile, scendono in campo gli atleti impegnati nelle categorie femminili -48 kg, -52 kg e -57 kg e nelle categorie maschili -60 kg e -66 kg. I migliori interpreti della disciplina nel Vecchio Continente sono pronti a darsi battaglia in Israele per la conquista delle medaglie e per testare il proprio LIVEllo di ...

Judo - Europei 2018 : programma - orari e tv di giovedì 26 aprile : Sarà possibile guardare le gare in diretta tv su Rai Sport , canale 57 e 58 del digitale terrestre e 227 della piattaforma Sky, a partire dalle ore 16.00 e in diretta streaming attraverso il canale ...

Judo - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara giovedì 26 aprile. Avversari e tabellone verso la zona medaglie : Cinque alfieri azzurri apriranno le danze oggi, giovedì 26 aprile, nella prima giornata degli Europei 2018 di Judo, in programma a Tel Aviv. L’Italia si gioca le sue prime carte per puntare alle medaglie con tre potenziali outsider in ottica podio. L’attesa per i colori azzurri riguarda principalmente il grande ritorno ad alti livelli di Rosalba Forciniti, che nella categoria -52 kg partirà in sordina, ma con la consapevolezza di ...

Judo - Europei 2018 : programma - orari e tv di giovedì 26 aprile : L’attesa è finita. A Tel Aviv prendono il via oggi, giovedì 26 aprile, gli Europei 2018 di Judo. I migliori interpreti continentali della disciplina si sfideranno per andare a caccia delle medaglie e confermarsi ai vertici internazionali, con lo sguardo già rivolto al biennio che conduce verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. La prima giornata di gare sarà dedicata alle eliminatorie e alle finali delle categorie femminili -48 kg, -52 kg e -57 ...

Judo - Europei 2018 : analisi dei tabelloni e il sorteggio degli italiani. Il cammino verso le medaglie : sorteggio agrodolce per gli italiani impegnati a Tel Aviv, dove tra giovedì 26 e sabato 28 aprile andranno in scena gli Europei 2018 di Judo. Svariati rappresentanti del Bel Paese, soprattutto tra gli uomini, possono sorridere per un tabellone che potrebbe anche lasciare spiragli importanti in chiave podio, ma ad altri alfieri azzurri la buona sorte ha davvero voltato la faccia. Fabio Basile, campione olimpico a Rio 2016, avrà un inizio morbido ...

Al via gli Europei di Judo : La Nazionale Italiana di Judo e' volata a Tel Aviv dove - da domani a sabato - prendera' parte ai Campionati Europei. La competizione continentale vedra' la partecipazione di sedici atleti azzurri tra ...