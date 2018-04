Judo | Europei 2018 | il medagliere La classifica e i podi Italia in quinta posizione

Judo - Europei 2018 : Matteo Medves irrompe tra i grandi! Argento che vale nei -66 kg : Matteo Medves è medaglia d’Argento agli Europei 2018 di Judo, in corso di svolgimento a Tel Aviv (Israele). L’azzurro è arrivato ad un passo dalla vittoria, ma ha ceduto in finale contro lo sloveno Adrian Gomboc, che ha fatto prevalere la sua maggiore esperienza internazionale nell’ultimo atto della categoria -66 kg, portando a casa l’oro che gli era sfuggito l’anno scorso a Varsavia, quando concluse la sua prova al ...

Judo - Europei 2018 : Matteo Medves in finale per l’oro! Spazzato via il montenegrino Marko Gusic! : L’Italia si gode il primo podio agli Europei 2018 di Judo, in corso a Tel Aviv (Israele). Matteo Medves è in finale nella categoria -66 kg al termine di un percorso a dir poco esaltante, nel corso del quale si è imposto in maniera autoritaria contro tutti i suoi avversari fino a godersi il palcoscenico dell’ultimo atto, che avrà luogo a breve sul tatami israeliano. Medves ha sconfitto in semifinale il montenegrino Marko Gusic, un ...

Judo - Europei 2018 : Matteo Medves impetuoso! E’ in semifinale - l’azzurro si gioca le medaglie. Fuori Forciniti e Lombardo : Fenomenale Matteo Medves. L’azzurro è in corsa per l’oro agli Europei 2018 di Judo a Tel Aviv (Israele) nella categoria -66 kg grazie all’approdo in semifinale, conseguito battendo avversari di grande caratura tecnica e consacrandosi ai vertici della disciplina. Medves ha sconfitto al primo turno il francese Kilian Le Blouch, piazzando un waza-ari che gli ha spianato la strada verso gli ottavi, dove la buona sorte gli ha ...

LIVE Judo - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata. MATTEO MEDVES SPETTACOLARE - è in semifinale nei -66 kg! Manuel Lombardo beffato. Fuori Martina Lo Giudice - Francesca Milani e Rosalba Forciniti

