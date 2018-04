Jeep Grand Commander - In Cina debutta la Suv a sette posti

quattroruote

(Di giovedì 26 aprile 2018) Dopo mesi di anticipazioni laha presentato ufficialmente la nuovaal Salone di Pechino. La Suv apropone un'estetica derivata dalla concept Yuntu e, nella gamma cinese del costruttore americano, si posizionerà ben al di sotto dellaCherokee con una forbice di prezzi tra i 279.800 e i 409.800 yuan, ovvero tra i 36.330 e i 53.174 euro. L'offerta si comporrà di otto diversi allestimenti, tutti spinti dallo stesso motore 2.0 turbo benzina proposto in due diverse varianti di potenza. Per il momento non sono emerse informazioni riguardo alla possibile commercializzazione di questo modello al di fuori dei confini cinesi: l'attuale offertanon conta nessunae non è dunque da escludere che lain futuro possa andare a colmare questa lacuna tanto negli Stati Uniti quanto in Europa. La piùe della gamma. Con i ...