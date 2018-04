Italo passa al fondo Gip | Montezemolo presidente e Cattaneo ad

Toronto - strage di passanti : 'un atto deliberato'; una vittima è Italo-canadese : Una delle news di cronaca più battute nel corso delle ultime ore vede un furgone bianco abbattersi contro una folla di pedoni, in quel di Toronto, in Canada. Le autorità al momento parlano di 'atto deliberato', ma rimane comunque non esclusa l'ipotesi di atto terroristico. Canada, strage di passanti: la dinamica dei fatti Il killer di un furgone bianco noleggiato, reo di una strage di passanti avvenuta su di un marciapiede, adesso ha un nome e ...