Israele | inondazione nel Negev | 9 morti e un disperso Travolto gruppo di 25 giovani

Emergenza in Israele : 9 morti in un’inondazione improvvisa - si cerca disperso : Nove giovani israeliani sono morti dopo essere stati trascinati via da un’inondazione improvvisa che li ha travolti Nahal Tzafit, una zona di escursioni vicino al Mar Morto. I soccorritori hanno recuperato altri 13 ragazzi sani e salvi e due con ferite lievi mentre sono ancora alla ri cerca di un disperso . Il gruppo di 18enni faceva parte di un programma preparatorio al servizio di leva, obbligatorio in Israele per uomini e donne ...

Maltempo Israele : 8 in condizioni critiche per inondazione : Otto in condizioni critiche e due dispersi: questo per ora il bilancio di un’inondazione nel Negev, nel sud di Israele, vicino al Mar Morto, che ha travolto un gruppo di giovani in escursione. Lo riferiscono i soccorsi israeliani che sono all’opera nella zona nel tentativo di salvare i giovani che fanno parte di un corso di preparazione all’esercito. Interessate anche alcune ragazze. L'articolo Maltempo Israele: 8 in condizioni ...