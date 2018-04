ilfattoquotidiano

: IsiameD, il tribunale di Roma assolve il blogger. La libertà d’espressione ha vinto - TutteLeNotizie : IsiameD, il tribunale di Roma assolve il blogger. La libertà d’espressione ha vinto - Frank4Bricks : RT @_ANORC: Vi segnaliamo la recente svolta nel ‘caso’ #Isiamed giunta in questi giorni con l’Ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, c… - andreacaccia : RT @_ANORC: Vi segnaliamo la recente svolta nel ‘caso’ #Isiamed giunta in questi giorni con l’Ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, c… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Un provvedimento epocale quello pronunciato daldi: unvede con forza tutelato il suo diritto fondamentale di espressione e di cronaca, anche quando dall’altra parte esso confligge con gli interessi commerciali (e politici) di un’impresa. Una vicenda che ricorda la storia di Davide contro Golia ai tempi di Internet per l’eccezionalità di quanto successo. Vi racconto questo incredibile spaccato di cronaca giudiziaria italiana, dove non sempre ladi cronaca e il diritto di espressione riescono a prevalere, soprattutto se portati avanti da spalle non abbastanza larghe. Non so se ricordate la vicenda piuttosto imbarazzante della “marchetta necessaria” di tre milioni di euro in favore di– Istituto italiano per l’Asia e il Mediterraneo, senza fini di lucro, nato nel 1974 – aliasdigitale srl – costituita l’8 ottobre 2016, ma ...