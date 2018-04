Investimenti per oltre un miliardoResponsabilità sociale da recordImpegnate 8 aziende

Milano : previsti 40 cantieri per 21 miliardi di Investimenti : Milano è destinata a cambiare ancora volto. Questo è quello emerso dopo la presentazione di 'Milano Over the Rainbow: si tratta di un rapporto 2018 sui mercati immobiliari , realizzato per la terza ...

Previdenza - dalle casse private Investimenti per sviluppo Paese : ... anche perché, con il forte accumulo di risorse, le casse private sono chiamate, oltre al pagamento delle prestazioni previdenziali, a svolgere un nuovo compito: investire nell'economia conciliando ...

Incentivi capitale per eco-Investimenti : ANSA, - ROMA, 16 APR - Valutare a livello europeo "un trattamento prudenziale ad hoc" che abbassi i requisiti di capitale per le banche che fanno investimenti 'green'. È quanto chiede il direttore ...

Open Fiber - previsti Investimenti per 6 - 5 miliardi di euro : Il Consiglio di Amministrazione di Open Fiber ha approvato il nuovo Piano Industriale 2018-2027 che prevede la copertura di circa 19 milioni di unità immobiliari su tutto il territorio nazionale . Il ...

Investimenti in beni rifugio - sale la domanda per via dei rischi geopolitici : I timori di una possibile guerra commerciale danno impulso agli Investimenti in beni rifugio. Si spiega così l'improvvisa crescita dei flussi verso gli ETP long su oro (saliti di 23,9 milioni di dollari) e argento (cresciuti di 28,1 milioni). A questo va aggiunto anche il livello record realizzato dagli ETP long sul greggio, che hanno raggiunto il livello più alto delle ultime sette settimane (20,6 milioni di dollari).Tensioni geopolitiche e ...

Cdp Banca per gli Investimenti? Il libro dei sogni di Luigi Di Maio Perché il piano 5S non sta in piedi : Luigi Di Maio, in campagna elettorale in Molise, sogna una Cassa depositi e prestiti (Cdp) che si trasformi, o faccia nascere al suo interno, in una Banca d’investimenti pubblici. Sulla carta potrebbe essere lo strumento per finanziare infrastrutture strategiche e garantire l’accesso al credito a condizioni agevolate a Pmi, agricoltori e famiglie, ma vi sono molti rischi e limiti di cui l’esponente M5S non sembra tener conto: ...

Regionali - Gianluca Cefaratti incontra gli elettori di Bojano : 'Investimenti su aree interne e cultura per rilanciare il Molise' : Gianluca Cefaratti, candidato alla carica di consigliere regionale con la lista 'Orgoglio Molise', a supporto dell'aspirante governatore di centrodestra, Donato Toma, dopo il partecipato incontro di ...

Ue - 2 - 1 mld euro per stimolare Investimenti in startup innovative : Roma, 11 apr. , askanews, La Commissione europea e il Fondo europeo per gli investimenti , FEI, hanno lanciato un programma paneuropeo di fondi di fondi di capitali di rischio , VentureEU, volto a ...

Brianza - presentato ai soci il piano industriale di Aeb-Gelsia : Investimenti per 250 milioni di euro : presentato il piano industriale di Aeb e Gelsia: previsti circa 250 milioni di euro di investimenti in 5 anni: una piattaforma di sviluppo capace di rafforzare il business del gruppo e creare valore ...

Luigi Di Maio lancia la Cassa depositi e prestiti in versione banca pubblica per gli Investimenti : "Cdp è una mega banca: da lì può nascere quel soggetto che faccia investimenti e fornisca alle imprese l'accesso al credito a tassi moderati". Lo ha detto il leader M5S, Luigi Di Maio, parlando ad alcuni imprenditori molisani incontrati a Termoli.Di Maio rilancia l'idea che i 5 Stelle hanno della Cassa depositi e prestiti. Negli scorsi giorni, il ministro dell'Economia dei 5 Stelle, Andrea Roventini, aveva infatti parlato ...

Cina - domani il governo decide sugli Investimenti all'estero nello sport : apertura per Suning e il 'metodo Inter' : investimenti nello sport - Il quotidiano cinese anticipa i tempi che verranno deliberati nel corso della giornata con la conferma che nel board del governo non ci sarà un 'ministro dello sport' e che,...

Serie C - arrivano nuovi Investimenti : affari per due società Video : La #Serie C è sempre nel caos. Non soltanto per problemi di deferimenti e penalizzazioni che ormai piovono continuamente sono 27 in tutto i punti di penalita' per le squadre dei 3 gironi di Serie C, ma anche per le questioni economiche che da tempo creano disagi e, in casi estremi, portano anche al fallimento delle societa'. In questa stagione, forse più delle altre, i problemi economici che hanno afflitto le societa' di Serie C sono stati ...

L'economista Giulio Sapelli promuove la mossa di Cdp su Tim : "Giusto che agisca come un fondo sovrano d'Investimenti per gli interessi dell'impresa italiana" : Il blitz della Cassa depositi e prestiti in casa Tim è "un segnale che la Cassa vuole muoversi per fare gli interessi dell'impresa italiana e questo è un bene perché Cdp deve agire come un fondo sovrano d'investimenti che fa una politica industriale". È L'economista Giulio Sapelli a spiegare, in un'intervista a Huffpost, significati e sviluppi della decisione del braccio finanziario del Tesoro di entrare ...