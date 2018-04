Intervista a Maria Pozzozengaro | la fotografa della semplicità e dell' armonia dei volti

Apnea. Intervista – Mariafelicia Carraturo a caccia del nuovo record del mondo in assetto variabile : Scendere 100 metri sotto il livello dell’acqua, sopportare la pressione di 11 atmosfere e tentare di migliorare il record del mondo: questo l’obiettivo da qui a quattro mesi di Mariafelicia Carraturo, napoletana di 47 anni, primatista italiana di apnea in assetto variabile e in assetto variabile no limits. Quando la incontri rimani colpito non solo dalla sua carta di identità ma soprattutto dalla luce che ha negli occhi quando parla ...

Eyes - Intervista alla regista Maria Laura Moraci : Maria Laura Moraci è una giovanissima attrice di origine romano-sicula, che ad appena 24 anni può già vantare collaborazioni con grandi maestri del cinema italiano come Pupi Avati. Dopo aver diretto AMR: Storia di un riscatto, documentario riguardante una storia vera di integrazione e di immigrazione, Maria Laura firma con Eyes il suo primo cortometraggio […] L'articolo Eyes, intervista alla regista Maria Laura Moraci proviene da ...

Ballando - Ciacci smorza i toni e ricorda l'amica Melato : "Molto rumore per nulla. Mariangela si sarebbe divertita" | L'Intervista : "Adorata, un secondo che metto l'auricolare. Se senti confusione è perché stanno montando una scenografia, è un inferno. Eccomi, ci sono", e con quell'"inferno" in sottofondo...

Rudy Zerbi Intervista i The Kolors - esempio perfetto di carriera concreta dopo Amici di Maria De Filippi (video) : Rudy Zerbi intervista i The Kolors in occasione del ritorno del gruppo ad Amici di Maria De Filippi. La band è per il docente di canto del programma un "esempio perfetto di persone che stanno facendo una carriera e che sanno quanto sia duro, prima, durante e dopo Amici". I The Kolors infatti sono emersi in seguito al programma Amici di Maria De Filippi, che hanno vinto, ma hanno intrapreso il percorso nel mondo della musica già qualche anno ...

Neon Ghènesis Sandàlion : l’Intervista all’archeologa Maria Grazia Melis : “La vicenda “Atlantide” è stata un’operazione editoriale a esclusivo scopo commerciale, di cui si è parlato sin troppo. Al giorno d’oggi è abbastanza semplice pubblicare libri, anche a costi limitati, ma ciò non comporta necessariamente che il loro contenuto sia valido. Per tutelarci rispetto a forme di divulgazione scorrette che imperversano in libreria e nel […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’Intervista all’archeologa Maria Grazia Melis : “La vicenda “Atlantide” è stata un’operazione editoriale a esclusivo scopo commerciale, di cui si è parlato sin troppo. Al giorno d’oggi è abbastanza semplice pubblicare libri, anche a costi limitati, ma ciò non comporta necessariamente che il loro contenuto sia valido. Per tutelarci rispetto a forme di divulgazione scorrette che imperversano in libreria e nel […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’Intervista all’archeologa Maria Grazia Melis : “La vicenda “Atlantide” è stata un’operazione editoriale a esclusivo scopo commerciale, di cui si è parlato sin troppo. Al giorno d’oggi è abbastanza semplice pubblicare libri, anche a costi limitati, ma ciò non comporta necessariamente che il loro contenuto sia valido. Per tutelarci rispetto a forme di divulgazione scorrette che imperversano in libreria e nel […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’Intervista all’archeologa Maria Grazia Melis : “La vicenda “Atlantide” è stata un’operazione editoriale a esclusivo scopo commerciale, di cui si è parlato sin troppo. Al giorno d’oggi è abbastanza semplice pubblicare libri, anche a costi limitati, ma ciò non comporta necessariamente che il loro contenuto sia valido. Per tutelarci rispetto a forme di divulgazione scorrette che imperversano in libreria e nel […]

“Ti sei scordata che mi avete fatto?”. Maria Teresa Ruta - che botta! Parla la figlia della conduttrice e Amedeo Goria - Guenda. Ma quello che salta fuori da quell’Intervista non lo avrebbe previsto mai nessuno. Poi la risposta della mamma (presente in studio) fa innervosire mezza Italia : “Ah - lo ammetti così - senza vergogna?” : Per anni si è saputo poco o nulla della vita privata di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, i due conduttori televisivi che fino a qualche anno fa erano frequentemente sotto la luce dei riflettori. Oggi, a distanza di qualche anno, dopo una storia naufragata in malo modo, è Guenda, la figlia di Maria Teresa e Amedeo, che, ospite di Domenica in di Cristina Parodi Parla del difficile rapporto con i suoi genitori. “Non mi sono nemmeno accorta ...