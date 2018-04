Inter | Miranda | ' Sinceramente? Sono il miglior difensore della Serie A'

Inter - Miranda non si nasconde : “sono il miglior difensore in Serie A” : L’Inter si prepara per le ultime partite del campionato di Serie A con l’obiettivo di conquistare la qualificazione in Champions League, non si nasconde il difensore Miranda in un’Intervista al canale tematico nerazzurro: “lo dico sinceramente, per esperienza e per tutto il resto penso di essere il migliore difensore della Serie A. Mi ritengo un calciatore completo, tecnico e rapido. Parlo spesso con Spalletti durante le ...

Inter - Miranda : 'Sono il difensore più forte della Serie A' : Penso che l'Italia sia il Paese nel quale si mangia meglio al mondo. Mi piace tantissimo stare in famiglia, soprattutto con mio figlio, specie quando lo porto a giocare a calcio. I sociali li uso ...

Questa Inter non è da Champions - molto meglio l’Atalanta : Handanovic e Miranda i migliori - la squadra di Gasperini spreca in attacco [FOTO] : 1/9 LaPresse ...

Inter news - Miranda : "Mondiale? Penso solo a raggiungere la Champions" : Il difensore nerazzurra Intervistato da Fifa.com parla della corsa alla Champions. Intanto Zanetti: "Dal 5 maggio è nato il Triplete"

Torino Inter 1-0 in diretta : risultato LIVE. N'Koulou salva su Miranda : Torino-Inter 1-0 LIVE 36' Ljajic TABELLINO: Torino , 3-4-1-2, : Sirigu; N'Kolou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Baselli, Obi, Ansaldi; Ljajic; Iago Falque, Belotti. All. Mazzarri Inter , 4-2-3-1, :...

Inter - Spalletti con il dubbio Miranda. "Valuteremo all'ultimo momento" : A Torino per ingranare la sesta e consolidare il piazzamento Champions. Reduce da cinque risultati consecutivi , peraltro senza subire gol, , il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti chiede di ...

Inter - futuro incerto per Miranda : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , il difensore brasiliano dell'Inter , Joao Miranda è tornato in grande forma e si appresta a vivere un finale di stagione ad altissimo livello. Nonostante tutto, però, il suo futuro in ...

L’attrice che Interpreta Miranda in Sex and the City si candida a governatore di New York : I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) March 19, 2018 Nella serie Hbo Sex and the City, dove tutte le protagoniste erano prese da amori, avventure sessuali e shopping sfrenato, Miranda Hobbes è sempre stata la più pragmatica del gruppo: avvocato, madre e moglie super-impegnata, badava più alla sostanza che ...

Inter - Handanovic carica i nerazzurri contro il Napoli. Miranda ai saluti se arriva De Vrij ? : Samir Handanovic , numero 1 dell' Inter , ha parlato, in una lunga Intervista rilasciata al Corriere dello Sport , della stagione nerazzurra. Dal sogno scudetto a dicembre, alla terribile tragedia capitata a Davide Astori , fino all'imminente scontro in campionato di domenica prossima contro il Napoli di ...

Inter - Handanovic/ “Voglio la Champions”. Miranda in partenza se arriva De Vrij : Inter, parla Handanovic: “Dobbiamo andare in Champions, al Napoli toglierei Sarri”. Il portiere dei nerazzurri suona la carica in vista della delicata sfida contro i partenopei di domenica(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 11:22:00 GMT)

Milan-Inter - tornano Icardi e Miranda. 4-3-3 confermato per Gattuso : Dall'ultimo derby deciso dalla tripletta di Mauro Icardi è cambiato tutto. Ora Milan e Inter si ritrovano in due momenti diametralmente opposti. I nerazzurri si trovano momentaneamente al quarto posto ...

Inter - Icardi convocato - anche Miranda è ok : Mauro Icardi ci sarà contro il Benevento, almeno in panchina: il bomber dell'Inter è nella lista dei convocati appena diramata dall'allenatore Luciano Spalletti. C'è anche Miranda che si è allenato, ...

Inter - Icardi e Perisic e Miranda convocati : INVIATO AD APPIANO - Icardi, Perisic e Miranda tutti convocati per la gara di domani sera contro il Benevento. L'attaccante argentino, che ha saltato le ultime tre gare, sarà a disposizione di ...

Inter - la rivelazione di Miranda sull’addio e l’arrivo di De Vrij : calza tutto a pennello! : L’Inter si appresta a rivoluzionare il proprio pacchetto arretrato a costi davvero contenuti. Come detto già nella serata di ieri, De Vrij non rinnoverà con la Lazio ed ha già una bozza d’accordo con i nerazzurri per la prossima estate. Un acquisto a parametro zero davvero d’alto livello, che andrebbe a completare un reparto che in questa stagione ha fatto vedere d’avere potenziale, sopratutto con l’esplosione di ...