Inter-Juventus | le probabili formazioni | Spalletti ha due dubbi da sciogliere

Juventus - contestazione tifosi a Vinovo/ Lo sfottò dei tifosi Interisti infiamma la sfida di sabato : Juventus, contestazione tifosi a Vinovo, corì ultrà dopo il ko di domenica sera contro il Napoli di Maurizio Sarri: "Ora fuori i ***". Dybala, Marchisio e Buffon...(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 22:30:00 GMT)

Inter-Juventus - tutti i precedenti a Milano nel mese di aprile Video : #Inter-#Juventus, derby d'Italia: la storia stessa del calcio italiano concentrata in una sfida. Mai banale, mai amichevole anche quando non è stata partita ufficiale. Decisiva per lo scudetto in più di una circostanza. Sul prato del 'Meazza' c'è uno scudetto in palio [Video], a tutti gli effetti quello della Juventus che fino a poche settimane fa sembrava quasi scontato. Un punto in due partite, tra cui lo scontro diretto con il Napoli, hanno ...

Inter-Juventus - le 12 volte in cui è stata decisiva : Di conseguenza il big match tra Inter e Juventus ha assunto un'importanza fondamentale per l'economia del campionato. Non solo dal punto di vista dei bianconeri, costretti ormai a non commettere più ...

Serie A - Bergomi : «Se la Juventus batte l'Inter le vincerà tutte» : MILANO - "Il Napoli poteva perdere la speranza dopo il gol di Dybala alla Lazio, ma poi ha avuto la forza di recuperare certe gare e pareggiarne altre importanti, come contro l'Inter o contro il Milan"...

Materazzi contro la Juventus : “l’Inter deve vincere - che goduria il sorpasso del Napoli” : Si avvicina sempre di più la gara tra Inter e Juventus valida per il campionato di Serie A, clima tesissimo dopo le ultime dichiarazioni da parte di Marco Materazzi al Corriere dello Sport: “San Siro è casa nostra e a casa nostra la Juventus non deve vincere. L’Inter non può farsi sfuggire questa occasione per fare un passo importante verso il ritorno in Champions e complicare la corsa verso lo scudetto di una rivale storica – ...

Biglietti Inter-Juventus - Serie A (28 aprile) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita di San Siro : Sabato 28 aprile, alle ore 20.45, si giocherà Inter-Juventus, match valido per la 35^ giornata di Serie A. Il ribattezzato derby d’Italia sarà fondamentale per le sorti del campionato: i bianconeri, infatti, hanno perso lo scontro diretto con il Napoli e ora hanno un solo punto sui partenopei nell’accesissima volata scudetto mentre i nerazzurri sono in piena lotta con Roma e Lazio per un posto nella prossima Champions League. La ...

Juventus - Chiellini salta l'Inter : lesione al bicipite femorale. Stagione finita? : Sconfitta per 0-1 contro il Napoli, il colpo di testa vincente di Kalidou Koulibaly ha riaperto il campionato riportando gli azzurri a -1 dalla Juventus. Per i bianconeri un brutto finale di gara, con ...

Juventus - per Chiellini lesione al bicipite femorale : salta almeno l'Inter : lesione al bicipite femorale per Giorgio Chiellini, costretto a uscire all'11' di Juventus-Napoli . È il responso degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il difensore bianconero. Chiellini ...

Serie A Spalletti : «Juventus? San Siro spinga l'Inter» : ROMA - "Io spero che i tifosi dell' Inter vengano allo stadio per spingere la nostra vittoria in funzione del nostro obiettivo e non per tifare contro la Juve . Questo deve essere il modo di ragionare ...

Serie A Taglialatela : «La Juventus resta una grande squadra. Vediamo che reazione avrà con l'Inter» : NAPOLI - " Il Napoli sta vivendo un sogno dopo il colpo di ieri sera? Più che un sogno, intanto è una realtà. Gioca bene da diversi anni e ora con Sarri ha raggiunto l'apice. Non è un caso che sta ...

Juventus - finale incandescente : Inter e Roma - out Chiellini : Juventus, finale incandescente- Campionato riaperto e volata scudetto tutta da gustare. Il Napoli si porta a -1 e riaccende le speranze tricolore. Occhio al finale di stagione complicato per i bianconeri. Prossimo match in casa dell’Inter, poi, Bologna in casa, Roma all’Olimpico e turno finale in casa con il Verona. Un calendario piuttosto complicato in […] L'articolo Juventus, finale incandescente: Inter e Roma, out Chiellini ...

Inter - Ausilio aspetta la Juventus : 'Venderemo cara la pelle' : TORINO - Il ds dell' Inter Piero Ausilio , ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su Radio Uno, apre la settimana che porta al big match con la Juventus , sconfitta ieri sera dal Napoli, con una promessa: ' Venderemo cara la pelle. Sarà una sfida difficile - ammette Ausilio -...

