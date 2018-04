Inter-Juve | verso il tutto esaurito

Inter-Juve verso il nuovo record d’incassi : obiettivo 5 milioni : Può arrivare un nuovo record di incassi per l'Inter a San Siro. La sfida di sabato sera contro la Juventus viaggia verso il tutto esaurito L'articolo Inter-Juve verso il nuovo record d’incassi: obiettivo 5 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juve - Barzagli : "Nessuna contestazione dei tifosi". E l'agente di Asamoah "avverte" l'Inter : Il difensore: "Col Napoli giornata no". Il procuratore del terzino sul futuro: "Non ci sono solo i nerazzurri"

Live Inter-Juventus : info tv e diretta streaming : Sabato sera allo stadio San Siro andrà in scena Inter-Juventus, big match della 35^ giornata di Serie A.Una partita che da sempre ha grande fascino e che questa volta potrebbe addirittura essere decisiva per la lotta scudetto, in quanto se i bianconeri dovessero perdere punti, il Napoli potrebbe approfittarne. Per questo motivo, è uno di quei match da non perdersi, e allora vediamo subito tutte le informazioni per vederla in tv ed in diretta ...

Dal campo ai social - il 'nuovo' Brozovic al centro dell'Inter : 'Contro la Juve darò l'anima' : Inter-Juventus, ore 20:45, San Siro, sabato sera: conto alla rovescia ormai iniziato per una delle sfide più attese di tutto il campionato. La rivalità sportiva tra le due tifoserie, ma non solo, ...

Inter - Rafinha in formato Barcellona è l'arma in più anti-Juve : Senza Roberto Gagliardini, infortunato e con la possibilità di ripresentarsi solo per Lazio-Inter dell'ultima giornata, ma con un Rafinha in formato Barcellona. Luciano Spalletti, che parlerà domani ...

Calciomercato Inter - sfida con la Juve per un difensore : ecco di chi si tratta Video : 2 #Inter - Juventus di sabato sera alle 20:45 sara' indubbiamente un impegno da non perdere. Il derby d'Italia vale moltissimo per entrambe le squadre: il team di Massimiliano Allegri cerchera' di non farsi scavalcare dai rivali del Napoli, mentre la squadra di Luciano Spalletti vuole portare a casa i tre punti per non perdere le distanze da Roma e Lazio, secondo molti favorite alla corsa verso la #Champions League, alla quale ...

Calciomercato Inter - sfida con la Juve per un difensore : ecco di chi si tratta : Inter - Juventus di sabato sera alle 20:45 sarà indubbiamente un impegno da non perdere. Il derby d'Italia vale moltissimo per entrambe le squadre: il team di Massimiliano Allegri cercherà di non farsi scavalcare dai rivali del Napoli, mentre la squadra di Luciano Spalletti vuole portare a casa i tre punti per non perdere le distanze da Roma e Lazio, secondo molti favorite alla corsa verso la Champions League, alla quale però il pubblico ...

Arbitri Serie A - Inter-Juventus ad Orsato - Fiorentina-Napoli a Mazzoleni : Arbitri Serie A – Si avvicina sempre di più l’inizio della 35^ giornata del campionato di Serie A, turno fondamentale soprattutto per la lotta scudetto, il big match tra Inter e Juventus è stato affidato ad Orsato mentre Mazzolini è stato scelto per Fiorentina-Napoli. Bologna-Milan a Giacomelli. Questo l’elenco completo delle designazioni della 35.ima giornata: ATALANTA – GENOA FABBRI BINDONI – MASTRODONATO IV: PAIRETTO VAR: ...

Inter-Juve a Orsato : Il derby d'Italia a Daniele Orsato. L'arbitro della sezione di Schio e' stato designato per dirigere l'anticipo di sabato sera, Inter-Juventus, valido per la 35ª giornata di Serie A. Insieme a ...

Inter-Juventus - sarà Orsato l'arbitro della sfida di San Siro : Corsa scudetto viva più che mai, destinata per una settimana a incrociarsi con quella per la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il Napoli, la ...

Juventus - De Sciglio sempre out. Contro l'Inter ci sarà Marchisio : TORINO - In attesa dei nuovi esami Mattia De Sciglio continua con le terapie per recuperare dalla lesione alla fascia plantare del piede sinistro rimediata nel match del Bernabeu Contro il Real Madrid.

Inter-Juventus : formazioni - diretta tv e calciomercato : Inoltre sarà possibile vedere Inter-Juventus in streaming su Sky Go e Premium Play. Inter-Juventus, non solo campo: che intecci di calciomercato Non solo campo: Inter-Juventus sarà anche una gara con ...

Juve-Inter - sfida anche sul mercato : Cancelo nel mirino dei bianconeri : I nerazzurri non sono certi di riscattare il portoghese dal Valencia: i bianconeri possono approfittarne

Inter-Juve - corsi e ricorsi da Ronaldo fino ad Allegri : Dall'Inter all'Inter. Dove tutto è cominciato, adesso si può concludere. La grande nemica che ha aperto il ciclo straordinario dei sei scudetti, può mettere fine all'era da record della Signora. È un ...