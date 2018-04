Inter-Juve record d' incasso

Juventus - Barzagli : "Tifosi venuti a sostenerci. Inter? Fondamentale - non decisiva" : Il difensore bianconero parla di quanto accaduto ieri a Vinovo e della prossima sfida che attende la Signora

Inter-Juventus - San Siro sold out : 5 milioni di euro d’incasso : Inter-Juventus- Sarà un Inter-Juventus da sold out. San Siro da tutto esaurito in vista del big match di sabato sera. Nerazzurri da una parte, a caccia di punti fondamentali per un posto in Champions League, bianconeri dall’altra, obbligati alla vittoria per mantenere a debita distanza il Napoli. 5 milioni DI euro D’INCASSO Oltre 80mila spettatori […] L'articolo Inter-Juventus, San Siro sold out: 5 milioni di euro ...

Inter-Juventus tv - su che canale vederla in tv? Orario d’inizio e diretta streaming : Dopo il ko interno con il Napoli, la Juventus ha visto accorciarsi il vantaggio in classifica generale sui partenopei ad un solo punto. Gli uomini di Massimiliano Allegri non potranno permettersi altri passi falsi e sono attesi da un calendario molto complicato che li vedrà opposti nella 35esima giornata di campionato all‘Inter di Luciano Spalletti. I nerazzurri, in lizza per un posto in Champions League insieme alla Roma ed alla Lazio, ...

Inter-Juventus - è record assoluto : oltre 5 milioni di incasso : MILANO - Ora è ufficiale: la gara di sabato sera tra Inter e Juventus vedrà polverizzare ogni record al botteghino. Gli oltre 5 milioni di euro di incasso , frutto dei 78.328 biglietti venduti, sono ...

Inter - Candreva : 'Pronti per la Juve. Quinto posto? Non voglio neanche pensarci' : 'Ogni partita è una storia a sé - sottolinea l'esterno nerazzurro ai microfoni di Premium Sport - La Juve è una grande squadra e non ci possiamo permettere di sbagliare nulla. Sarà una partita ...

Inter - Candreva 'Juve arrabbiata - vinceremo per i nostri tifosi' : MILANO - Battere la Juventus sabato sera a San Siro, per l'Inter, è quasi paragonabile alla vittoria di un titolo. Primo per l'eterna rivalità tra le due società, secondo per la spinta emotiva che ...

Juve - Barzagli : "Nessuna contestazione dei tifosi". E l'agente di Asamoah "avverte" l'Inter : Il difensore: "Col Napoli giornata no". Il procuratore del terzino sul futuro: "Non ci sono solo i nerazzurri"

Live Inter-Juventus : info tv e diretta streaming : Sabato sera allo stadio San Siro andrà in scena Inter-Juventus, big match della 35^ giornata di Serie A.Una partita che da sempre ha grande fascino e che questa volta potrebbe addirittura essere decisiva per la lotta scudetto, in quanto se i bianconeri dovessero perdere punti, il Napoli potrebbe approfittarne. Per questo motivo, è uno di quei match da non perdersi, e allora vediamo subito tutte le informazioni per vederla in tv ed in diretta ...

Dal campo ai social - il 'nuovo' Brozovic al centro dell'Inter : 'Contro la Juve darò l'anima' : Inter-Juventus, ore 20:45, San Siro, sabato sera: conto alla rovescia ormai iniziato per una delle sfide più attese di tutto il campionato. La rivalità sportiva tra le due tifoserie, ma non solo, ...

Inter - Rafinha in formato Barcellona è l'arma in più anti-Juve : Senza Roberto Gagliardini, infortunato e con la possibilità di ripresentarsi solo per Lazio-Inter dell'ultima giornata, ma con un Rafinha in formato Barcellona. Luciano Spalletti, che parlerà domani ...

Calciomercato Inter - sfida con la Juve per un difensore : ecco di chi si tratta Video : 2 #Inter - Juventus di sabato sera alle 20:45 sara' indubbiamente un impegno da non perdere. Il derby d'Italia vale moltissimo per entrambe le squadre: il team di Massimiliano Allegri cerchera' di non farsi scavalcare dai rivali del Napoli, mentre la squadra di Luciano Spalletti vuole portare a casa i tre punti per non perdere le distanze da Roma e Lazio, secondo molti favorite alla corsa verso la #Champions League, alla quale ...