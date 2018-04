Inter | Icardi | strana la vita da bomber In A meglio di Higuain ma

Calciomercato Inter : svolta sul caso Icardi? Video : L'#Inter in più occasioni ha confessato di voler blindare ad ogni costo il fuoriclasse Mauro Icardi, con la societa' nerazzurra disposta anche a spendere cifre esorbitanti per il suo ingaggio. Non bastano infatti i 5 milioni di euro a stagione, che potrebbero essere maggiorati per convincere l'argentino e la moglie Wanda Nara a rimanere a Milano. Diversi gli incontri fra il calciatore e la societa' che però non hanno mai portato ad una vera e ...

Inter - Boninsegna : 'Icardi più determinante di Higuain' : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante di Inter e Juventus, Roberto Boninsegna ha parlato della sfida di sabato sera tra i nerazzurri e i bianconeri. Domanda secca: chi vince sabato sera? 'Spero l'Inter. E comunque ...

Icardi : “L’Inter è il mio presente e la mia casa. Il futuro non posso saperlo” : Icardi: “L’Inter è il mio presente e la mia casa. Il futuro non posso saperlo” “Da sempre l’Inter è la mia squadra. Questo è il motivo per cui ho sentito il bisogno di continuare ancora qui un po’ di più. Real e Chelsea? Sono sempre concentrato sui miei obiettivi e quelli della mia squadra. Il […]

Inter - Icardi 'Segno per la Champions e per il Mondiale' : MILANO - Per il momento la sua casa è l'Inter, nel futuro chissà. Questo il pensiero di Mauro Icardi. 'Da sempre l'Inter è la mia squadra. Questo è il motivo per cui ho sentito il bisogno di ...

Inter - Icardi : 'Orgoglioso della fascia - spero di restare qui. Sogno il Mondiale' : Il Sogno Mondiale Nella scala dei desideri di Icardi, sicuramente nei primissimi posti c'è la voglia di andare al Mondiale in Russia con l'Argentina, come rivela anche ad Olé: "La Coppa del Mondo è ...

Calciomercato Inter - il ds Ausilio : 'Spalletti e Icardi il nostro futuro. Mercato? Partirà qualche giovane' : Il ds dell'Inter, Intervistato da Radio anch'io sport ha affrontato diversi temi, iniziando dal successo nerazzurro sul Chievo: "Si deve sudare e far fatica tutte le domeniche e su tutti i campi, non ...