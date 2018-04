Inter | 5 motivi per credere nell' impresa

Corsa Champions League - i 5 motivi per cui Lazio e Roma sono nettamente in vantaggio sull’Inter : Corsa Champions League – Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva, in particolar modo sempre più emozionante la Corsa per la Champions League, tre squadre in Corsa per gli ultimi due posti dietro Juventus e Napoli, stiamo parlando di Inter, Roma e Lazio. Le due Romane a quota 67 punti, uno più in basso la squadra di Luciano Spalletti, i nerazzurri dopo un inizio importante rischiano seriamente di non qualificarsi per i primi ...

Inter - Spalletti ha 4 buoni motivi per ritenersi soddisfatto : La vittoria contro il Cagliari ha permesso all'Inter, anche se momentaneamente, di raggiungere il terzo posto in classifica. Proprio il tecnico toscano, scrive il Corriere dello Sport, ha dei buoni motivi per essere soddisfatto. 'L'Inter si è presa almeno per una notte il terzo posto e grazie al netto successo sul Cagliari ha sorpassato sia la Roma sia la Lazio, impegnate ...

Inter - rescissione consensuale con Sabatini : tutti i motivi : Inter, rescissione con Sabatini. La notizia era circolata già da qualche ora ma adesso è stato tutto definito, Sabatini lascia l’Inter, definita la rescissione del contratto. Tanti i motivi della rottura, dai risultati, dal mercato alla poca autonomia, rapporto ormai freddo con Suning ed addio inevitabile. I nerazzurri sono in corsa per la qualificazione in Champions League, l’obiettivo sembrava scontato dopo l’avvio di ...

Inter - addio con Sabatini : ecco i motivi del divorzio : Inter, rottura con Sabatini. La squadra nerazzurra è concentrata sul campionato, in particolar modo continua la corsa Champions League, il netto successo contro la Sampdoria ha riportato fiducia dopo un periodo di appannamento. Ma si pensa anche al futuro del club, in particolar modo si avvicina sempre di più il divorzio con Sabatini. Il contratto potrebbe non essere rinnovato, questa l’indiscrezione di Premium Sport. Il contratto del dirigente ...

