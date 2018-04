Intelligenza artificiale | Ue punta in alto e investe 2 mld euro

Misure Ue per ricerca e sviluppo nell'Intelligenza artificiale : Bruxelles - La Commissione europea ha presentato stamani qui a Bruxelles una serie di Misure per promuovere la ricerca e lo sviluppo nel campo dell'intelligenza artificiale, facilitando gli ...

Intelligenza artificiale : 2 miliardi entro il 2020 dalla Commissione Europea : La Commissione Europea ha presentato un pacchetto in materia di Intelligenza artificiale su cui l’UE investirà 2 miliardi nel biennio 2018-2020: le misure prevedono di mettere l’Intelligenza artificiale al servizio dei cittadini europei e rafforzare la competitività dell’Europa in questo campo, aumentando gli investimenti e fissando una serie di linee guida etiche. L’approccio è su tre fronti: “Aumentare gli ...

Intelligenza artificiale - da Ue 2 mld : E' l'ultimo treno per cercare di agganciare Usa e Cina nella corsa allo sviluppo dell'economia digitale dei prossimi anni, legata all'Internet delle cose e che spazierà dall'industria ai trasporti ...

«Hey Mercedes...» L'Intelligenza artificiale sulla nuova Classe A : Piero Evangelisti Spalato Svolta, nuovo corso o rivoluzione? In Mercedes-Benz propendono per quest'ultima quando introducono la nuova Classe A, la quarta nella storia del modello che continua a essere ...

Intelligenza artificiale priorità della Ue - Nicita - Agcom - 'Necessaria una strategia italiana' : ... "siano al centro del dibattito dell'evoluzione dei modelli e delle competenze della regolazione nel mondo digitale". Il Commissario ha rilevato inoltre la necessità di studiare "l'impatto degli ...

Gubbio - Intelligenza artificiale : al Mazzatinti arriva Roberto Segatori : ... 'In arrivo importanti investimenti' ← Rugby, la Barton Cus Perugia chiude bene la stagione battendo in casa Torino A Foligno si respira già aria di Scienza e Filosofia: giovedì il taglio del ...

Come l'Intelligenza artificiale cambia la radiologia : Naturalmente, per creare una collezione completa di casi d'uso ci vorranno molti anni, ampliando ulteriormente il ruolo dei radiologi nel mondo dell'intelligenza artificiale. In terzo luogo, gli ...

Il - resistibile - senso dell'umorismo dell'Intelligenza artificiale : Siete in vena di scherzi ma a corto di idee? Nessun problema, potete chiedere aiuto all'intelligenza artificiale. Janelle Shane, una ricercatrice che addestra reti neurali a fare dello humour, ha ...

L'Intelligenza artificiale incontra ASUS : ZenFone 5 disponibile anche a Biella : Gli avatar ZeniMoji possono essere utilizzati nelle video chat o in live-streaming, così come nelle normali chat di testo per renderle più divertenti. ASUS ZenFone 5 , ZE620KL, è disponibile a ...

Travel - l'Intelligenza artificiale sta cambiando il mercato : Lalonde prevede che entro la fine del 2018 il numero di dipendenti raddoppierà fino a superare le 200 unità, soprattutto nei settori della scienza dei dati, dell'ingegneria e del servizio clienti. I ...

Pentagono annuncia creazione del Centro di Intelligenza artificiale - : L'idea di creare il Centro è nata dal fatto che i funzionari del Pentagono sono sempre più preoccupati degli investimenti della Cina nell'intelligenza artificiale, segnala il portale Defense News. Il ...

Una startup da 3 miliardi sta facendo vincere alla Cina la partita dell'Intelligenza artificiale : Se il predominio cinese nell’intelligenza artificiale è sempre più tangibile lo si deve anche a una start up di Hong Kong specializzata nel riconoscimento facciale: si chiama Sense Time. Nata nel 2014 dall’idea di un ambizioso professore universitario, Tang Xiaoou, è stato però un suo ex allievo, Xu Li, 40 anni, a lanciarla due anni dopo, diventandone Ceo. Ha appena ricevuto un finanziamento di 600 ...

Microsoft : nuova partnership con Tim per l’Intelligenza Artificiale : l’Intelligenza Artificiale leva della trasformazione digitale per la migliore customer experience possibile: questo l’obiettivo alla base della nuova partnership avviata tra TIM e Microsoft, che si affianca alle numerose collaborazioni tra i due gruppi e punta a favorire la trasformazione digitale di TIM in Italia e in Brasile. Attraverso l’impiego di Data Analytics e Big Data, la collaborazione porterà allo sviluppo di strumenti innovativi per ...

Intelligenza artificiale per le armi - sì o no? Il dilemma di Google : Oltre 3100 persone hanno firmato una lettera aperta al Ceo Sundar Pichai, diffusa dal New York Times, secondo la quale la compagnia non dovrebbe occuparsi di applicazioni militari di Intelligenza Artificiale. La collaborazione di Google col Dipartimento di Difesa, riferiva La Stampa in marzo, svelata da Gizmodo, riguarda lo sviluppo di AI per analizzare video raccolti da droni militari prevista nel progetto Mavel. Google svilupperebbe un motore ...