Infortunio Boateng | ecco i tempi di recupero | anche la Germania in ansia

(Di giovedì 26 aprile 2018)di– Il Bayern Monaco è uscito sconfitto nella gara di Champions League contro il Real Madrid, adesso difficile pensare al ribaltone in vista del ritorno, il club tedesco nel frattempo perde peril difensoreper la. Un problema muscolare lo ha costretto ad abbandonare il campo e secondo quanto riporta Sport Bilddidi 4-6 settimane, a rischio la sua presenza al Mondiale di Russia in programma dal 14 giugno al 15 luglio, una tegola non indifferente. L'articolodilainCalcioWeb.