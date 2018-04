Incidenti Liverpool-Roma Tifosi arrestati | non siamo stati noi Cade l' accusa di tentato

Incidenti Liverpool. Tifosi arrestati : non siamo stati noi. Avvocato : cade accusa tentato omicidio : Così recita un tweet scritto in inglesedall'assessore allo Sport del Campidoglio Daniele Frongia. Liverpool appenderà maglia Sean Cox all'Olimpico La maglia del St. Peter's GAA Club, società di ...

Incidenti Liverpool-Roma : l'Uefa minaccia sanzioni : Liverpool-Roma, purtroppo, non è stata solo una festa di sport: un tifoso dei Reds è stato infatti aggredito da un gruppo di supporters giallorossi - due dei quali sono stati arrestati - e ora lotta tra la vita e la morte. Si tratta di un tifoso di origini irlandesi di 53 anni, che si trova in coma in ospedale. Non si è fatta attendere la posizione dell’Uefa nei confronti dell’episodio: il “governo” del calcio europeo lascia intendere di ...

Incidenti prima di Liverpool-Roma - in coma il tifoso dei Reds. Arrestati due ultrà giallorossi. Uefa minaccia punizioni durissime : Gli autori di questo attacco ignobile non hanno posto nel mondo del calcio e confidiamo che saranno trattati con la massima severità'. La federazione del calcio europeo 'è in attesa di ricevere i ...

Incidenti prima di Liverpool-Roma - in condizioni critiche tifoso dei Reds. Arrestati due italiani : LIVERPOOL - Due tifosi della Roma di 25 e 26 anni sono stati fermati a Liverpool con l'accusa di tentato omicidio per l'aggressione a un tifoso irlandese dei Reds di 53 anni, picchiato con una cinghia ...

