Incidente sulla A4 - scontro tra tir : un morto : Incidente sulla A4, scontro tra tir: un morto Il tamponamento si è verificato nei pressi del casello di Vicenza est. L’intervento dei pompieri e del 118 non è riuscito a salvare la vita ad uno dei conducenti dei mezzi pesanti coinvolti. Forti ripercussioni sul traffico Parole chiave: ...

Tragico Incidente a Siracusa - morti tre ragazzi sulla Floridia Cassibile : Giovanni Violano, Giuseppe Marino e Chiara Carrubba. Sono i tre giovani morti in un incidente avvenuto tra Cassibile e Floridia, in provincia Siracusa

Siracusa - Incidente stradale/ Tre morti sulla Provinciale : grave una diciottenne incinta : Siracusa, Incidente stradale: tre morti sulla Provinciale. Purtroppo è grave anche una donna di diciotto anni incinta. L'autovettura sarebbe finita sotto il ponte di Monasteri.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 23:06:00 GMT)

Incidente sulla Floridia – Cassibile : morto il conducente di una Focus : Incidente mortale sulla Floridia – Cassibile (Siracusa) mercoledì pomeriggio lungo la Provinciale 12. Coinvolti quattro giovani che era su una

Mediglia - tragico Incidente sulla Cerca : morto uomo di 43 anni / FOTO : Mediglia , Milano, , 25 aprile 2018 " Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: morto un 43enne del lodigiano. L'incidente è avvenuto attorno alle 14.10 sulla Sp 39 "Cerca" in territorio di ...

Incidente sulla Ragusa Catania : muore Andrea Battaglia : E' il Ragusano di 32 anni Andrea Battaglia, il giovane che ha perso la vita nell'Incidente stradale avvenuto oggi sulla SS 514, la Ragusa Catania.

Incidente mortale sulla Ragusa Catania : muore motociclista : Gravissimo Incidente oggi intorno alle 17,15 sulla Ragusa Catania. muore un motociclista che viaggiava a bordo di una Yamaha.

Incidente sulla provinciale 161 a Roccabruna : ferito grave al Cto di Torino : Incidente oggi , martedì 24 aprile, sulla strada provinciale 161 a Roccabruna, in provincia di Cuneo. ferito un uomo che, secondo quanto riferito dall'Asl, ha riportato gravi lesioni ad un arto ...

Incidente sulla Autostrada A12 - veicoli fermi tra Genova Est e Nervi : Tags: Autostrada a12 Genova livorno coda cronaca Genova Incidente in Autostrada notizie Genova notizie liguria rallentamenti Precedente

Incidente stradale sulla Palermo-Agrigento - muore un giovane di 29 anni Video : Ancora sangue sulle strade della Sicilia: a perdere in modo tragico la vita in un #Incidente stradale è un altro giovane in sella ad una motocicletta. Il doloroso episodio è avvenuto nel pomeriggio del 22 aprile 2018 lungo la Palermo-Agrigento, una strada diventata ormai rischiosissima. Aveva solo 29 anni Stefano Sacchetti, un’altra vita spezzata Per cause ancora da verificare da parte delle forze dell’ordine accorse nel luogo dell’Incidente, ...

Ennesimo Incidente mortale sulla statale 106 in Calabria - muore 39enne : Ennesimo incidente mortale sulla statale 106 in Calabria. Un uomo di 39 anni, Rosario Abate, di Carfizzi, nel Crotonese, è deceduto dopo essere stato vittima di un incidente tra Torre Melissa e ...

Incidente stradale sulla Palermo - Agrigento : morto un motociclista : Stefano Sacchetti, 29 anni, originario di Fondi, in provincia di Latina, è morto in un Incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sulla statale Palermo-Agrigento, nelle vicinanze del bivio per ...

Incidente sulla Saluzzo-Savigliano : due le macchine coinvolte : Incidente stradale tra Savigliano e Saluzzo, in direzione della capitale del Marchesato. Sono due le vetture coinvolte. Le persone coinvolte non avrebbero riportato conseguenze preoccupanti. Sul posto ...