“In tre a letto è meglio” La star senza limiti sotto le lenzuola | bella e amatissima | da

Su Whatsapp “In attesa del messaggio. Potrebbe volerci un po’ di tempo”. Cosa fare? : Capita molto spesso, durante una conversazione Whatsapp, di imbattersi in un riscontro automatico dell'app, che al posto del testo da noi inviato ci mostra la dicitura "In attesa del messaggio. Potrebbe volerci un po' di tempo". Cosa fare in circostanze simili? Ci sono down in corso dell'applicazione, oppure abbiamo la possibilità di prendere l'iniziativa per metterci alle spalle la questione? Vediamo quali sono le dritte fornite dai piani alti ...

Cannabis terapeutica - storie dei malati costretti a ingegnarsi : “In Italia quantità insufficienti e in tempi biblici” : La Cannabis medica scarseggia. È da giugno dello scorso anno che i pazienti rincorrono la cura e in Emilia Romagna trovano le briciole. Alla farmacia San Carlo di Ferrara, il telefono squilla senza sosta: “I pazienti vogliono sapere se la Cannabis è arrivata e sono arrabbiati perché non basta per tutti – ammette il dottor Matteo Mantovani – Mentre noi passiamo più tempo alla cornetta che a servire i clienti”. A meno di cento ...

Video e testo Tappeto di fragole dei Modà - un “Insieme di quadri” di Kekko Silvestre da Viva i romantici : Tappeto di fragole dei Modà è un singolo della band guidata da Kekko Silvestre, settimo brano estratto dal loro quarto album dal titolo Viva i romantici. Rilasciato in radio il 18 novembre 2018, vanta un Videoclip ufficiale per la regia di Gaetano Morbioli, realizzato in località diverse della regione Veneto e prodotto da Run Multimedia. La clip ufficiale di Tappeto di fragole dei Modà è stato rilasciato il 28 novembre 2011 e ha superato, ad ...

Il video di Tremo Dolce Vita 2018 di Riki - “In assoluto il mio preferito” : Il video di Tremo Dolce Vita 2018 di Riki è disponibile da oggi, martedì 3 aprile 2018, su YouTube e su Vevo. La clip accompagna il nuovo singolo, Tremo, in rotazione televisiva, ed è per Riccardo Marcuzzo "in assoluto il mio preferito". Tra tutti i videoclip ufficiali rilasciati fino ad oggi, Il video di Tremo Dolce Vita 2018 di Riki è tra i preferiti dello stesso cantante che ai fan anticipa: "È molto diverso dagli altri ed è in assoluto il ...

Gaza - 17 palestinesi uccisi e oltre 2mila feriti negli scontri. Onu : “Indagine indipendente”. Annunciate altre proteste : Sono 17, tra cui un bambino di meno di 16 anni, i palestinesi uccisi negli scontri con i soldati israeliani alla barriera tra la Striscia di Gaza e lo Stato ebraico. Lo ha dichiarato l’ambasciatore palestinese presso le Nazioni Unite, Riyad Mansour, incontrando i giornalisti a New York a margine della riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza convocata dal Kuwait. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha chiesto ...

Funerali Mondonico - Cairo : “Incarnava il tremendismo granata. Che la sua voglia di vincere rimanga nel calcio” : In migliaia hanno accolto il feretro di Emiliano Mondonico, ex allenatore di Torino e Atalanta, scomparso giovedì all’età di 71 anni. I Funerali si sono tenuti nella Basilica di Santa Maria e San Sigismondo, nella piazza centrale di Rivolta d’Adda, paese natale del ‘Mondo’. Tanti i tifosi e gli appassionati che, fuori dalla chiesa, hanno voluto dare l’ultimo saluto all’allenatore lombardo, sventolando le bandiere delle squadre da ...

“In tre a letto”. Lui a Ballando con le stelle… La rivelazione fatta in diretta ha lasciato senza parole. Lui - sempre top in tv - ha le idee molto chiare su cosa cerca : “È superdotato - mica compro a scatola chiusa…” : La sua partecipazione a Ballando con le Stelle ha suscitato fin da subito molta curiosità. Giovanni Ciacci, il costumista delle star, è in gara nello show di Milly Carlucci assieme al ballerino Raimondo Todaro e le loro ‘danze maschili, hanno creato qualche polemica. Prima Mario Adinolfi si è scagliato contro il programma, poi la televisione russa ha censurato la loro prova e infine Ivan Zazzeroni ha detto che per lui i balli di ...

M5S - neoeletta : “In treno con tariffa economica” - ma non dice che il posto è in prima classe : La deputata grillina Francesca Anna Ruggiero, eletta nella provincia di Bari: "Viaggio con tariffa Super economy per non incidere troppo nelle tasche dei contribuenti". Ma sui social scoppia la polemica.Continua a leggere

“Incinta!”. Alessia Marcuzzi svela tutto sul ‘pancino’. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è nell’occhio del gossip da un po’ - per via di quelle forme sospette : “È in arrivo il terzo figlio”. Ormai alle strette la Pinella ha parlato : Colpi di scena a profusione per questa (s)fortunatissima edizione dell’Isola dei Famosi. Canna-gate, litigi, malori, presunte storie d’amore: nulla sta risollevando il reality più moscio della storia. Recentemente è stato fatto l’annuncio dell’arrivo di Valeria Marini in Honduras, ultimo asso nella manica di una produzione arrancante e sconfortante. Lo scorso anno sì, che i telespettatori si sono divertiti ...

Potrebbe mai nascere una “Internazionale populista” in Europa? : Con un po’ di pigrizia si tende a dire che i populisti vogliono meno migranti, meno potere e soldi ai politici, tasse più basse; e sono contro l’euro e Unione europea. Non è proprio così. Ora l’ex stratega di Donald Trump, Steve Bannon, indica il voto europeo 2019 come suo prossimo obiettivo. L’Europa è un banco perfetto: può essere lui l’ispiratore di «una Internazionale Populista?» ...

Elezioni 2018 - Salvini : “Incontrerò anche Boldrini - anche se siamo universi lontani” : “Parlerò con la Boldrini, anche se siamo universi lontani”. Così Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa in cui ha commentato i risultati elettorali. Sorridendo e gesticolano, ha spiegato “Parlerò anche con chi ha speso milioni di euro per non entrare in Parlamento, ma se succederà, sarà per il mio piacere personale” L'articolo Elezioni 2018, Salvini: “Incontrerò anche Boldrini, anche se siamo universi ...

Maltempo - i pendolari lombardi : “Incomprensibile la soppressione dei treni” : La circolazione ferroviaria in lombardia sulle linee delle Ferrovie Nord è stata regolare, in particolare sulla Milano-Asso, dove non ci sono stati grossi disagi. Lo rileva il Comitato dei pendolari che protesta pero’ per i disagi causati sulla rete lombarda di Rfi dalle soppressioni di numerosi convogli regionali. “Nonostante questa nevicata non sia tra le più forti viste sul nostro territorio – afferma una nota – e ...

Treviso - prof picchiato a scuola e “Indagato” scrive alla Fedeli : pago solo io? : Treviso, prof picchiato a scuola e “indagato” scrive alla Fedeli: pago solo io? Il docente è sottoposto a procedimento disciplinare per aver spinto un ragazzino fuori dalla classe. La scuola: “E’ la prassi”. Ma lui non ci sta Continua a leggere L'articolo Treviso, prof picchiato a scuola e “indagato” scrive alla Fedeli: pago solo io? sembra essere il primo su NewsGo.