In Campania il centro commerciale più grande d' Italia | ecco dove sorgerà

(Di giovedì 26 aprile 2018) Circa 200 negozi, otto sale di proiezioni cinematografiche di ultimissima generazione per un totale di circa 3.000 metri quadrati, una struttura alberghiera a quattro stelle con 120 camere doppie, ben 24 ristoranti di vario genere e nazionalita' distribuiti su una superficie di 4.000 metri quadrati e un parcheggio di quasi 4 mila posti auto. Questo e tanto altro ancora sara' '#Maximall Pompeii', il maxi #in costruzione nel comune di Torre Annunziata, in provincia di Napoli VIDEO, a due passi dal Parco Archeologico degli Scavi di #pompei - ingresso porta Marina. Apertura e costi La mega struttura dovrebbe aprire - secondo il crono-programma della ditta che sta seguendo il progetto dei lavori - nel mese di giugno 2019. Un investimento da oltre 150 milioni di euro che portera' alla realizzazione di quello che sara' il piùdel sud ...