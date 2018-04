Ilva : Mise - auspichiamo ritorno al Tavolo con approccio più costruttivo (2) : (AdnKronos) – Il governo, aggiunge il ministero, “ha finora varato importanti provvedimenti per accompagnare la trattativa non ultima la garanzia degli ammortizzatori sociali per i prossimi 5 anni. Nello stesso spirito, se si verificasse una chiara volontà di dialogo delle parti, è stata confermata la disponibilità a mettere in campo ulteriori significativi provvedimenti”.La riunione di oggi, rileva il Mise, “ha però ...

Ilva - al Mise il nodo assunzioni-esuberi : 8.45 Dopo gli incontri del 23 e 24, stamane nuovo appuntamento al Mise per la trattativa sull'Ilva tra Am Investco, la società acquirente del gruppo siderurgico, e i sindacati metalmeccanici.Presenti all'incontro il Governo e i commissari straordinari. Clima teso: nelle riunioni precedenti si è sfiorata la rottura. Al centro i numeri occupazionali: Am Investco, col socio leader Arcelor Mittal,vuole assumere 10.000 unità sulle 14.000 totali del ...

Ilva - Mise : individuati punti di convergenza : Teleborsa, - Prosegue al Ministero dello Sviluppo Economico , Mise, il confronto al Tavolo Ilva che ha finora consentito di individuare punti di convergenza che garantiranno ai lavoratori il ...

Ilva - Mise : individuati punti di convergenza : Prosegue al Ministero dello Sviluppo Economico , Mise, il confronto al Tavolo Ilva che ha finora consentito di individuare punti di convergenza che garantiranno ai lavoratori il riconoscimento dei ...

Ilva - previsti nuovi incontri al MISE il 13 - 20 e 23 aprile : Teleborsa, - Il confronto sull'Ilva "continua con responsabilità". Ad affermarlo, il viceministro allo Sviluppo Economico, Teresa Bellanova , al termine dell'incontro di oggi 10 aprile presso il ...

Ilva - previsti nuovi incontri al MISE il 13 - 20 e 23 aprile : Il confronto sull'Ilva "continua con responsabilità". Ad affermarlo, il viceministro allo Sviluppo Economico, Teresa Bellanova , al termine dell'incontro di oggi 10 aprile presso il Ministero dello ...