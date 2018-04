Ilva | Mise | auspichiamo ritorno al Tavolo con approccio più costruttivo 2

meteoweb.eu

: RT @TgrRaiPuglia: I titoli del tg delle 19.35 2/2 - #Ilva. Al Mise sospesa la #trattativa tra il gruppo acquirente e i sindacati. - @bifest… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: I titoli del tg delle 19.35 2/2 - #Ilva. Al Mise sospesa la #trattativa tra il gruppo acquirente e i sindacati. - @bifest… - Agenpress : Ilva: Mise, azienda e sindacati restano distanti. Governo auspica ritorno al Tavolo con approccio più costruttivo -… - TgrRaiPuglia : I titoli del tg delle 19.35 2/2 - #Ilva. Al Mise sospesa la #trattativa tra il gruppo acquirente e i sindacati. -… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) (AdnKronos) – Il governo, aggiunge il ministero, “ha finora varato importanti provvedimenti per accompagnare la trattativa non ultima la garanzia degli ammortizzatori sociali per i prossimi 5 anni. Nello stesso spirito, se si verificasse una chiara volontà di dialogo delle parti, è stata confermata la disponibilità a mettere in campo ulteriori significativi provvedimenti”.La riunione di oggi, rileva il, “ha però fotografato una situazione in cui le reciproche posizioni rimangono rigide e distanti. A fronte della permanente fragilità economica diin Amministrazione Straordinaria abbiamo chiesto alle parti di impegnarsi in una pausa di riflessione per poter auspicabilmente tornare alcon unpiùgià dalla prossima settimana al fine di raggiungere un’intesa che il governo continua a considerare molto importante ma che ...